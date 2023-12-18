В Уфе в метель высадили саженцы деревьев. Разве так можно?

При этом строители должны соблюдать правило, по которому разрыв во времени между выкопкой, транспортированием и посадкой саженцев не допускается. После оттаивания почвы саженцы должны быть укреплены на растяжках, которые по мере ослабления нужно подтягивать. Поэтому то, насколько подрядчик качественно выполнил работу, можно будет оценить лишь весной. Дозвониться до приёмной «Потенциала» нам не удалось.