В Уфе в метель высадили саженцы деревьев. Разве так можно?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В Уфе в середине декабря высадили кипарисы. Мы узнали, для чего это делается.
В редакцию mkset.ru написала уфимка. Она заметила, что за 2 недели перед Новым годом перед кинотеатром «Искра» высаживают кипарисовые деревья.
Благоустройством площади перед кинотеатром «Искра» занимается компания «Потенциал». С 2006 года фирма заключила 259 госконтрактов на сумму 4,6 млрд рублей. Самый частый заказчик услуг «Потенциала» — администрация Уфы. Например, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Администрации ГО г. Уфы заключила с ней 8 контрактов на 1 млрд рублей, а городское Управление капитального строительства 7 контрактов на более, чем полмиллиарда рублей.
Первую госзакупку «Потенциал» получил в 2010 году, когда за 150 тыс рублей строил водопровод в селе Старобалтачево. Последний контракт с УСРДИС был заключён в ноябре 2023 года на дополнительные работы по строительству улицы Рудольфа Нуреева от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого (микрорайон «Глумилино»). Стоимость работ (устройство парковочной зоны, тротуаров, островков безопасности, озеленение и т. д.) составила 18,4 млн рублей.
Также «Потенциал» занимался благоустройством бульвара Славы, благоустройством микрорайона «Южный», строительством снегоплавильного пункта, ремонтом Бирского тракта. Самым продуктивным в госзакупках для фирмы оказался 2019 год, когда было заключено 13 контрактов на 714 млн рублей. Однако самым прибыльным оказался 2022 год, когда фирма заработала 6,6 млрд рублей, а прибыль составила 42 млн рублей. Для сравнения, оплата труда сотрудников составила 32 млн рублей.
По данным сервиса СПАРК, владеет ООО «Компания „Потенциал“ Татьяна Матросова, которой также принадлежит ООО „Импекс ПРО“.
В августе 2023 года «Компания „Потенциал“ получила контракт на благоустройство площади перед фонтаном „Мальчик с кураем“ (возле кинотеатра „Искра“). Его стоимость составила 298,5 млн рублей. В числе прочих, фирма обязалась произвести озеленение территории, высадив разные сорта кустарников и деревьев. В их числе — хвойные породы, такие как туя западная, можжевельник, сосна.
Мы спросили в мэрии Уфы, насколько высаживание деревьев зимой отвечает строительным нормам и правилам (СНиП). Ответ пресс-службы публикуем в полном виде:
Согласно п. 6.18 СНиП III-10-75, для озеленения территорий допускаются выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружною воздуха не ниже -15°С. При этом должны выполняться ряд дополнительных требований и эти требования строители соблюдают. А согласно п. 6.19 вышеуказанного документа, саженцы хвойных пород следует высаживать только зимой при температурах не ниже -25°С и ветре не более 10 м/с.
Если деревья и саженцы не приживутся, то подрядная организация в рамках гарантийных обязательств все восстановит.
Действительно, по СНиП III-10-75, являющимся обязательными при благоустройстве территорий, саженцы хвойных пород следует высаживать только зимой.
При этом строители должны соблюдать правило, по которому разрыв во времени между выкопкой, транспортированием и посадкой саженцев не допускается. После оттаивания почвы саженцы должны быть укреплены на растяжках, которые по мере ослабления нужно подтягивать. Поэтому то, насколько подрядчик качественно выполнил работу, можно будет оценить лишь весной. Дозвониться до приёмной «Потенциала» нам не удалось.
Недавно кинотеатр «Искра» исключили из списка объектов культурного наследия. Экспертизу заказала владеющая зданием компания «Флейм». А до этого власти Уфы отвратительно (по словам мэра) подошли к вопросу вырубки деревьев.