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Updated Сегодня, 14:53

В Уфе СК возбудил уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

В Уфе по факту ДТП, в котором пострадало 10 детей, возбудили уголовное дело

18 декабря 2023, 14:51
Фото: пресс-служба Следкома Башкирии

В Уфе СК возбудил уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии

В связи с школьного аварией автобуса, который перевозил детей, в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Согласно информации от представителей пресс-службы следственных органов Башкирии, ведутся интенсивные следственные действия на месте происшествия, включая допросы свидетелей, пассажиров и водителя. Также запланированы медико-судебные анализы пострадавших. В процессе расследования будет проверяться законность действий водителя и перевозчика, а именно — соответствие предоставленных услуг нормам безопасности.

Напомним, что во время поездки на экскурсионном маршруте, из 25 детей, 10 получили травмы. В ходе инцидента, по словам водителя, скользкая дорога привела к потере контроля над автобусом после экстренного торможения из-за внезапной остановки перед ним самосвалом.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
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