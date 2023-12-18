В Уфе по факту ДТП, в котором пострадало 10 детей, возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В связи с школьного аварией автобуса, который перевозил детей, в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Согласно информации от представителей пресс-службы следственных органов Башкирии, ведутся интенсивные следственные действия на месте происшествия, включая допросы свидетелей, пассажиров и водителя. Также запланированы медико-судебные анализы пострадавших. В процессе расследования будет проверяться законность действий водителя и перевозчика, а именно — соответствие предоставленных услуг нормам безопасности.
Напомним, что во время поездки на экскурсионном маршруте, из 25 детей, 10 получили травмы. В ходе инцидента, по словам водителя, скользкая дорога привела к потере контроля над автобусом после экстренного торможения из-за внезапной остановки перед ним самосвалом.