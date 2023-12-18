В Уфе по факту ДТП, в котором пострадало 10 детей, возбудили уголовное дело

Напомним, что во время поездки на экскурсионном маршруте, из 25 детей, 10 получили травмы. В ходе инцидента, по словам водителя, скользкая дорога привела к потере контроля над автобусом после экстренного торможения из-за внезапной остановки перед ним самосвалом.