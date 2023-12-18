В Уфе открылась первая в Башкирии круглогодичная спортивная аэротруба

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Аэродинамическая труба для имитации свободного падения — это большой герметично закрытый стеклянный цилиндр, внутри которого воздух циркулирует с помощью вентиляторов. Скорость потока может регулироваться и в пике достигать 260 км\ч. Такой комплекс позволяет тренироваться как парашютистам, так и спортсменам аэротрубной дисциплины. Благодаря плавной регулировке скорости здесь могут заниматься как взрослые с тяжелым весом, так и дети без физической подготовки.
— Ощущение от нахождения в аэротрубе очень похожи на те, которые испытывает парашютист, находясь в свободном падении. За каждым, кто находится в аэротрубе, всегда наблюдают два инструктора, и вероятность любой травмы сведена к минимуму. Башкортостан — один из лучших регионов России по развитию физической культуры и массового спорта, регион-победитель Национальной спортивной премии. Появление здесь аэродинамического комплекса — огромное достижение для города, — подчеркнули представители спорткомплекса.
На презентации оборудования побывал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мэр осмотрел здание, в котором находится аэротруба, и понаблюдал за демонстрационными полетами. В ходе беседы с мэром пришли к решению разработать программы для детей участников СВО будут особые льготные условия. Кроме того, у собственников есть свои социальные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, идея строительства аэротрубы весной этого года была предложена на городском «Инвестиционном часе».
Добавим, что аэротрубная дисциплина парашютного спорта — достаточно молодое направление в России, которое динамично развивается по всему миру. Кроме того, это часть социальной практики в регионе: уже несколько лет в аэротрубах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ижевске проводится реабилитация детей с ДЦП.
Занятия в аэротрубе не зависят от погоды и времени года. Внутри комплекса находится санитарный узел, ячейки для хранения вещей, гардероб, кабинки для переодевания. Комплекс рассчитан как на индивидуальные занятия, так и на массовые события.