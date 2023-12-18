В Уфе открылась первая в Башкирии круглогодичная спортивная аэротруба

— Ощущение от нахождения в аэротрубе очень похожи на те, которые испытывает парашютист, находясь в свободном падении. За каждым, кто находится в аэротрубе, всегда наблюдают два инструктора, и вероятность любой травмы сведена к минимуму. Башкортостан — один из лучших регионов России по развитию физической культуры и массового спорта, регион-победитель Национальной спортивной премии. Появление здесь аэродинамического комплекса — огромное достижение для города, — подчеркнули представители спорткомплекса.