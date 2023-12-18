mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Ледовую переправу через реку Белую открыли в Бирском районе Башкирии

В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой

18 декабря 2023, 15:12
Фото: пресс-службеа МЧС по РБ

Ледовую переправу через реку Белую открыли в Бирском районе Башкирии

В Башкирии начала работу ещё одна ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

18-го декабря было объявлено о запуске зимней переправы около Бирска в Башкирии, позволяющей пересечь реку Белую.

Спасательные службы Российской Федерации сообщили о безопасной толщине льда, достигающей 30 сантиметров, что поддерживает вес до 3 тонн. Эта переправа, протяженностью в полкилометра, размечена двумя полосами для транспортных средств.

Ледовая переправа в Бирском районе стала второй по счету в Башкирии в этом году. Ранее Mkset сообщал об открытие ледовой переправы через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка.

#Общество#Башкирия#Ледовая переправа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стало известно на сколько сократилось производство яиц в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 12:51
Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой
Сегодня, 08:11
Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге
Сегодня, 08:50
В Уфе снова передвинули сроки открытия Зининского путепровода
Сегодня, 03:48
Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений
Вчера, 09:00
Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
15 декабря, 09:17