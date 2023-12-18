В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
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Updated Сегодня, 15:14
18-го декабря было объявлено о запуске зимней переправы около Бирска в Башкирии, позволяющей пересечь реку Белую.
Спасательные службы Российской Федерации сообщили о безопасной толщине льда, достигающей 30 сантиметров, что поддерживает вес до 3 тонн. Эта переправа, протяженностью в полкилометра, размечена двумя полосами для транспортных средств.
Ледовая переправа в Бирском районе стала второй по счету в Башкирии в этом году. Ранее Mkset сообщал об открытие ледовой переправы через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка.