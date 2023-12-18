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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В Башкирии школьница забеременела от мужчины, который старше на 11 лет

18 декабря 2023, 04:12

Беременность в 15 лет привела к суду в Башкирии

Школьница ждёт ребёнка, а молодого человека ждёт колония.

15-летняя девочка в Башкирии забеременела от взрослого мужчины. Она ждёт ребёнка, а он отправится в колонию.

Как сообщают в «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Благовещенского районного суда, школьница вступила в интимную связь с 26-летним гражданином. Летом 2023 года она поняла, что беременна. Вскоре об этом стало известно правоохранителям. На мужчину было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Мужчину задержали. На суде он раскаялся в содеянном и признал вину в полном объёме. Школьница и осужденный готовы стать парой, начав совместную жизнь. Однако пожениться у них не получилось, так как в ЗАГСе отказались принять заявление о браке с 15-летним ребёнком.

Осужденный проведёт год в исправительной колонии общего режима.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благовещенский район
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