В Башкирии школьница забеременела от мужчины, который старше на 11 лет

Как сообщают в «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Благовещенского районного суда, школьница вступила в интимную связь с 26-летним гражданином. Летом 2023 года она поняла, что беременна. Вскоре об этом стало известно правоохранителям. На мужчину было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».