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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

МЧС Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных условиях

В Башкирии ожидаются метель и снегопад

18 декабря 2023, 07:36
Фото: mkset.ru

МЧС Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных условиях

Рабочие бросились расчищать дороги.

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий.

С утра Уфу и Башкирию накрывает метель. На борьбу со стихией столичные власти вынуждены были бросить 377 дорожных рабочих и 225 единиц спецтехники.

Однако пик стихии ещё впереди. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии сообщила, что 18 декабря ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об ухудшении условий предупредили и в госавтоинспекции Уфы.

#Общество#Город#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Зима#Идэль Гумеров
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