В Башкирии ожидаются метель и снегопад

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий.
С утра Уфу и Башкирию накрывает метель. На борьбу со стихией столичные власти вынуждены были бросить 377 дорожных рабочих и 225 единиц спецтехники.
Однако пик стихии ещё впереди. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии сообщила, что 18 декабря ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об ухудшении условий предупредили и в госавтоинспекции Уфы.