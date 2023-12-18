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В Башкирии марафон для самозанятых собрал почти 400 участников

В Башкирии марафон для самозанятых собрал почти 400 участников

18 декабря 2023, 09:51
Фото: ТПП РБ
Реклама. ТПП РБ . erid: LjN8KEjoF
Марафон для самозанятых «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах» состоялся на площадке ТПП РБ с 5 по 14 декабря 2023 года. Бесплатное мероприятие в гибридном формате организовал Центр «Мой бизнес» Республика Башкортостан.

Современный бизнес сегодня просто немыслим без новых инструментов продвижения товаров и услуг. Ключевую роль в сегменте самозанятых в развитии своего дела играет грамотное ведение бизнес-аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Поэтому марафон вызвал большой интерес в республике — порядка 400 человек из разных сфер деятельности приняли в нем участие.

— Соцсети и мессенджеры ‑ эффективные инструменты продаж. Для предпринимателей важно выстроить грамотную коммуникацию с клиентом, правильно упаковать продукт и продвигать свой товар, — считает бизнес-тренер ТПП РБ Яна Усманова.

По мнению экспертов, сейчас важно быть представленным в соцсетях, поскольку огромная аудитория клиентов выбирает и покупает именно там.

Помогали участникам марафона разобраться во всех тонкостях спикеры-практики. В их числе владелец 6 интернет-магазинов, эксперт в интернет-маркетинге Павел Пресняков и эксперт по миллионным запускам в Telegram Марина Богатова. Они дали участникам все инструменты по оформлению и продвижению аккаунтов в ВКонтакте, Telegram.

Акцент в обучении был сделан на ведение продающего контента, разработке уникальности и понятной коммуникации.

Марафон прошел в гибридном формате: состоялось 4 онлайн-вебинара и два очных мастер-класса с практическим закреплением полученных знаний.

На заключительной конференции «Тренды — 2024» участники оформили свои аккаунты в социальных сетях с учетом новых трендов визуального и контентного наполнения, разработали стратегию продвижения своего продукта, а также получили рекомендации по настройкам ботов и сервисов.

Напомним, организатором марафона выступил Центр «Мой бизнес» АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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