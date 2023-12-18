В Башкирии марафон для самозанятых собрал почти 400 участников

Современный бизнес сегодня просто немыслим без новых инструментов продвижения товаров и услуг. Ключевую роль в сегменте самозанятых в развитии своего дела играет грамотное ведение бизнес-аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Поэтому марафон вызвал большой интерес в республике — порядка 400 человек из разных сфер деятельности приняли в нем участие.