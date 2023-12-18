Уфу сковали десятибалльные пробки

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в десять баллов из десяти возможных.
Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева, Города Галле, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Кирова, Российская и Заки Валиди. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.
Ухудшается ситуация ДТП, которых на данный момент насчитывается уже около 9.