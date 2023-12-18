mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Пробки в 10 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 18 декабря

Уфу сковали десятибалльные пробки

18 декабря 2023, 13:43
Фото: 1MI

Пробки в 10 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 18 декабря

Движение затруднено по многим городским улицам

Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в десять баллов из десяти возможных.

Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева, Города Галле, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Кирова, Российская и Заки Валиди. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.

Ухудшается ситуация ДТП, которых на данный момент насчитывается уже около 9.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стало известно на сколько сократилось производство яиц в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 12:51
Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой
Сегодня, 08:11
Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге
Сегодня, 08:50
В Уфе снова передвинули сроки открытия Зининского путепровода
Сегодня, 03:48
Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений
Вчера, 09:00
Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
15 декабря, 09:17