Уфу сковали десятибалльные пробки

Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева, Города Галле, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Кирова, Российская и Заки Валиди. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.