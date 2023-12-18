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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Стало известно, кто занял пост ушедшего в отставку мэра Белорецка в Башкирии

Стал известен новый мэр башкирского Белорецка

18 декабря 2023, 06:30
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Стало известно, кто занял пост ушедшего в отставку мэра Белорецка в Башкирии

На должности она пробудет около месяца.

Исполняющим обязанности главы Белорецкой городской администрации займёт Ксения Георгиевна Горелова. Об этом mkset.ru сообщили в администрации района.

Напомним, вчера ночью бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов объявил об уходе с поста. Хотя свои полномочия, как нам удалось узнать, чиновник сложил 13 декабря. В этот же день решением совета городского поселения объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.

Информацию о временном назначении подтвердила сама Ксения Горелова. По её словам, 18 декабря начался сбор заявок на замещение вакантного поста.

— И до момента оглашения победителя этого конкурса я исполняю обязанности главы. То есть, с 13 декабря до момента вступления в должность нового главы. — К. Горелова.

Предварительно назначение нового мэра произойдёт 15 января.

Ранее Ксения Горелова была заместителем главы администрации.

Ранее в отставку ушёл глава Стерлитамакского района.

#Общество#Новости Башкирии#Отставка#Белорецк#Идэль Гумеров
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