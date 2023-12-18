Стал известен новый мэр башкирского Белорецка

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Исполняющим обязанности главы Белорецкой городской администрации займёт Ксения Георгиевна Горелова. Об этом mkset.ru сообщили в администрации района.
Напомним, вчера ночью бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов объявил об уходе с поста. Хотя свои полномочия, как нам удалось узнать, чиновник сложил 13 декабря. В этот же день решением совета городского поселения объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.
Информацию о временном назначении подтвердила сама Ксения Горелова. По её словам, 18 декабря начался сбор заявок на замещение вакантного поста.
— И до момента оглашения победителя этого конкурса я исполняю обязанности главы. То есть, с 13 декабря до момента вступления в должность нового главы. — К. Горелова.
Предварительно назначение нового мэра произойдёт 15 января.
Ранее Ксения Горелова была заместителем главы администрации.
Ранее в отставку ушёл глава Стерлитамакского района.