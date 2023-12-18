Стал известен новый мэр башкирского Белорецка

Напомним, вчера ночью бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов объявил об уходе с поста. Хотя свои полномочия, как нам удалось узнать, чиновник сложил 13 декабря. В этот же день решением совета городского поселения объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.