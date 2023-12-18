Школьники предложили проекты для наполнения будущего кампуса «СахалинTech»

Posted 18 декабря, 09:54
Published 18 декабря, 09:54
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
«Это был достаточно необычный формат, когда мы собрали на стратсессию школьников 9-11 классов из более чем 10 школ Южно-Сахалинска. Перед ребятами стояла задача спроектировать социокультурное пространство и научно-образовательное пространство в новом кампусе „СахалинTech“. И, я думаю, они с этой задачей справились», — поделился проректор СахГУ Алексей Огнев.
Многие из выдвинутых подростками предложений еще требуют рассмотрения, но некоторые из них можно уже сейчас внедрять в СахГУ, а также проектировать для включения в концепцию строящегося кампуса. Идеи школьников связаны с организацией научно-исследовательской деятельности в таких направлениях, как фармацевтика, кибернетические системы, исследования океана, марикультура, ИИ и развитие информационных технологий.
«Наш блок по проектированию кампуса назывался „Социальная культура“. Мы предложили, например, кабинет психологической разгрузки, где можно было бы поговорить с психологом, кинотеатр, мастерскую творчества и так далее. Мне очень понравился весь этот интерактив с учащимся, было очень интересно. После этой сессии я всерьез задумалась о том, чтобы поступить в СахГУ и учиться в новом кампусе», —рассказала выпускница школы №19 Южно-Сахалинска Марианна Карпова.
Помимо прачечной, кухни общего пользования и кабинета психолога, у ребят есть запрос на коворкинги — места для совместной работы. Также школьники мечтают увидеть в новом кампусе нестандартные дисциплины — например, сквош и киберспорт. Их можно взять в работу уже сейчас при развитии культурно-спортивного направления в университете.
«Кампус „СахалинTech“ — это интерактивная среда, единое цифровое пространство. И в дополнение к этой сфере наши школьники высказали ряд интересных идей с точки зрения организации безопасности, с точки зрения построения виртуальных туров, дополненной реальности. В частности, это идеи по биометрии, которая бы увязывала воедино систему образовательных траекторий — доступ к лаборатории, доступ в студенческий городок и так далее. И я уверен, что эти решения, которые были здесь представлены, мы начнем уже в 2024 году проектировать в рамках информационной среды кампуса», — отметил заместитель министра технологического и цифрового развития Сахалинской области Сергей Коцуконь.
Фундамент кампуса мирового уровня заложили в Южно-Сахалинске в августе 2023 года. Строительство студенческого городка на 1500 мест планируют завершить в 2025 году, а образовательного комплекса — в 2026 году. Проект создания кампусов мирового уровня по всей России реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина.