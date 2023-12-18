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Updated Сегодня, 13:23

Россияне со всех регионов шлют письма поддержки родным погибшего в Марьинке бойца

Россияне со всех регионов шлют письма поддержки родным погибшего в Марьинке бойца

18 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI
Россияне присылают письма и сообщения, выражая поддержку родным военнослужащего Романа Рудакова, павшего в бою на территории Марьинки. Новостью поделилась учительница солдата.

Напомним, что представители ВС РФ в ходе зачистки Марьинки в ДНР от ВСУ нашли последнее послание Романа Рудакова — солдата родом из Батайска. Боец просит не оставлять в беде его семью.

Классный руководитель военнослужащего пишет, что к ней обращаются жители российской столицы, Владивостока и Хабаровска. Все они хотят оказать поддержку родным солдата. Об этом информирует russian.rt.com.

«С помощью педагога RT также пытается связаться с матерью Романа», — сообщается в заявлении.

Также известно, что семья военнослужащего обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить им защиту от угроз.

#Семья#Россия#Военнослужащий
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