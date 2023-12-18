Россияне со всех регионов шлют письма поддержки родным погибшего в Марьинке бойца

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Напомним, что представители ВС РФ в ходе зачистки Марьинки в ДНР от ВСУ нашли последнее послание Романа Рудакова — солдата родом из Батайска. Боец просит не оставлять в беде его семью.
Классный руководитель военнослужащего пишет, что к ней обращаются жители российской столицы, Владивостока и Хабаровска. Все они хотят оказать поддержку родным солдата. Об этом информирует russian.rt.com.
«С помощью педагога RT также пытается связаться с матерью Романа», — сообщается в заявлении.
Также известно, что семья военнослужащего обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить им защиту от угроз.