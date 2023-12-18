Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП КАМАЗа и автобуса с десятками детей под Уфой

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с экскурсионным автобусом в Уфимском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, на Затонском шоссе автобус с 33 пассажирами столкнулся с грузовиком Shacman. Пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Автобус вёз школьников на экскурсию в Карамельную фабрику посёлка Алексеевка.
Прокурор Уфы Сергей Воронов и прокурор Ленинского района Руслан Усманов приехали на место ДТП. Надзорное ведомство будет устанавливать соблюдение правил перевозки детей и даст оценку действиям водителей машин.