Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП КАМАЗа и автобуса с десятками детей под Уфой

Напомним, на Затонском шоссе автобус с 33 пассажирами столкнулся с грузовиком Shacman. Пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Автобус вёз школьников на экскурсию в Карамельную фабрику посёлка Алексеевка.