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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Прокуратура начала проверку из-за аварии с детьми в Башкирии

Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП КАМАЗа и автобуса с десятками детей под Уфой

18 декабря 2023, 08:51
Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура начала проверку из-за аварии с детьми в Башкирии

Надзорное ведомство проверит действия водителей.

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с экскурсионным автобусом в Уфимском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, на Затонском шоссе автобус с 33 пассажирами столкнулся с грузовиком Shacman. Пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Автобус вёз школьников на экскурсию в Карамельную фабрику посёлка Алексеевка.

Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой
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Прокурор Уфы Сергей Воронов и прокурор Ленинского района Руслан Усманов приехали на место ДТП. Надзорное ведомство будет устанавливать соблюдение правил перевозки детей и даст оценку действиям водителей машин.

#Общество#Происшествия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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