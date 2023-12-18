Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой

В МЧС сообщили, что авария случилась в 12:06 у села Алексеевка Уфимского района. В салоне автобуса, который столкнулся с грузовиком, находилось 33 человек, в том чсиле 26 детей. 6 детей и водитель доставлены в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что возраст пострадавших детей — от 6 до 9 лет. Известно, что детей везли на экскурсию. В ГАИ добавили, что детей, которые не пострадали, отправили в Уфу попутным автобусом.