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В Башкирии школьный автобус столкнулся с грузовиком

Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой

18 декабря 2023, 08:11

В Башкирии школьный автобус столкнулся с грузовиком

Дети ехали на экскурсию.

Возле Уфы случилось ДТП с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. Несколько пострадавших пострадали, в их числе — дети.

В МЧС сообщили, что авария случилась в 12:06 у села Алексеевка Уфимского района. В салоне автобуса, который столкнулся с грузовиком, находилось 33 человек, в том чсиле 26 детей. 6 детей и водитель доставлены в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что возраст пострадавших детей — от 6 до 9 лет. Известно, что детей везли на экскурсию. В ГАИ добавили, что детей, которые не пострадали, отправили в Уфу попутным автобусом.

На месте работают сотрудники МЧС России, пожарной охраны, ГИБДД, скорой помощи. Устанавливаются причины аварии.

Ранее сотрудники МЧС и ГАИ сообщали о непогоде, надвигающейся на Башкирию.

#Происшествия#Уфа#ДТП с пострадавшими#Транспорт#Идэль Гумеров#Уфимский район
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