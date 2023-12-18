Перекись водорода — эффективное средство борьбы с плесенью

Также стоит обратить внимание на средства, которые содержат такие компоненты, как белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт и раствор йода. Их можно использовать в соответствующих пропорциях или в чистом виде, в зависимости от вида и объема поражения плесенью, пишет NEWS.ru.