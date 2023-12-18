Перекись водорода — эффективное средство борьбы с плесенью

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Чтобы бороться с плесенью, можно использовать пероксид водорода и эфирные масла. Они хороши как для профилактики, так и для устранения плесени. Масло чайного дерева, розмарина и лаванды особенно эффективны, отмечает Чаплин.
Также стоит обратить внимание на средства, которые содержат такие компоненты, как белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт и раствор йода. Их можно использовать в соответствующих пропорциях или в чистом виде, в зависимости от вида и объема поражения плесенью, пишет NEWS.ru.