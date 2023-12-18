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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Перекись водорода — эффективное средство борьбы с плесенью

18 декабря 2023, 12:59
По словам Никиты Чаплина, главы Союза дачников Подмосковья, одним из эффективных средств для борьбы с плесенью в доме является пероксид водорода. Это безопасное и недорогое средство. Также могут помочь эфирные масла.

 

Чтобы бороться с плесенью, можно использовать пероксид водорода и эфирные масла. Они хороши как для профилактики, так и для устранения плесени. Масло чайного дерева, розмарина и лаванды особенно эффективны, отмечает Чаплин.

Также стоит обратить внимание на средства, которые содержат такие компоненты, как белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт и раствор йода. Их можно использовать в соответствующих пропорциях или в чистом виде, в зависимости от вида и объема поражения плесенью, пишет NEWS.ru.

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