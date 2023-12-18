Михаил Мишустин и главы правительств из СНГ осмотрели выставку «Россия»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На стенде Свердловской области демонстрируется движение региона вперед через призму промышленности: от Демидовских заводов до последних достижений и будущих научно-технических проектов. На челябинской экспозиции рассказывается об успехах региона в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре и о перспективных проектах, передает tass.ru.
Также Мишустин осмотрел стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На первом использовалась концепция «Петербургского кинотеатра», который рассказывает об особом характере города и его научном потенциале. На экспозиции Ленобласти показаны знаковые объекты: Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений.
Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Она демонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики.