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Михаил Мишустин и главы правительств из СНГ осмотрели выставку «Россия»

Михаил Мишустин и главы правительств из СНГ осмотрели выставку «Россия»

18 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в сопровождении своих коллег из стран СНГ осмотрел выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Гости оценили экспозиции об истории и значимых достижениях российских регионов.

На стенде Свердловской области демонстрируется движение региона вперед через призму промышленности: от Демидовских заводов до последних достижений и будущих научно-технических проектов. На челябинской экспозиции рассказывается об успехах региона в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре и о перспективных проектах, передает tass.ru.

Также Мишустин осмотрел стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На первом использовалась концепция «Петербургского кинотеатра», который рассказывает об особом характере города и его научном потенциале. На экспозиции Ленобласти показаны знаковые объекты: Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Она демонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики.

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