Михаил Мишустин и главы правительств из СНГ осмотрели выставку «Россия»

На стенде Свердловской области демонстрируется движение региона вперед через призму промышленности: от Демидовских заводов до последних достижений и будущих научно-технических проектов. На челябинской экспозиции рассказывается об успехах региона в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре и о перспективных проектах, передает tass.ru.