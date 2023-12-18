«Меня потащило»: водитель школьного автобуса поделился своей версией ДТП под Уфой

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Автобусный шофёр, задействованный в аварии возле Уфы, где он перевозил группу учеников, поделился подробностями происшествия. Водитель объяснил, что столкнулся с сложностями управления автобусом из-за обледенелой дороги, когда неожиданно перед ним грузовик решил остановиться.
«По дороге в Алексеевку после н. п. 8 марта. Впереди шел самосвал, он резко встал, включил поворот налево. Я нажал на тормоза, и меня „потащило“ — был очень сильный гололед. Я как мог ушел в право и весь удар принял на свою левую сторону!», — прокомментировал водитель автобуса.
Ранее Mkset сообщал о ДТП с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. 11 человек получили травмы в результате ДТП, включая 10 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются.