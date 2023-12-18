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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Водитель школьного автобуса, вовлеченного в ДТП, объяснил причину аварии

«Меня потащило»: водитель школьного автобуса поделился своей версией ДТП под Уфой

18 декабря 2023, 13:29
Фото: https://web.telegram.org/k/ @mchsrb01

Водитель школьного автобуса, вовлеченного в ДТП, объяснил причину аварии

Его прямую речь опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции республики

Автобусный шофёр, задействованный в аварии возле Уфы, где он перевозил группу учеников, поделился подробностями происшествия. Водитель объяснил, что столкнулся с сложностями управления автобусом из-за обледенелой дороги, когда неожиданно перед ним грузовик решил остановиться.

«По дороге в Алексеевку после н. п. 8 марта. Впереди шел самосвал, он резко встал, включил поворот налево. Я нажал на тормоза, и меня „потащило“ — был очень сильный гололед. Я как мог ушел в право и весь удар принял на свою левую сторону!», — прокомментировал водитель автобуса.

Ранее Mkset сообщал о ДТП с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. 11 человек получили травмы в результате ДТП, включая 10 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
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