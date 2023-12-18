«Меня потащило»: водитель школьного автобуса поделился своей версией ДТП под Уфой

Ранее Mkset сообщал о ДТП с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. 11 человек получили травмы в результате ДТП, включая 10 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются.