Каждый 12-й предприниматель РФ в 2023 году получил поддержку Корпорации МСП

В этом году регионы — лидеры по количеству получателей поддержки от Корпорации среди всех МСП-предприятий — Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Среди крупных регионов лидерами являются Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки стал каждый девятый предприниматель).