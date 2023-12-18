Каждый 12-й предприниматель РФ в 2023 году получил поддержку Корпорации МСП

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В прошлом году мерами поддержки федерального института развития воспользовалось каждое 17-е предприятие из сегмента малого и среднего предпринимательства, пишут РИА Новости.
В сравнении с 2020 годом рост — в 3,5 раза. Рост стал возможным благодаря расширению охвата финансовыми программами, запуска механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП.РФ и расширению квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса. По стратегии развития Корпорации МСП, по итогам 2025 года каждый пятый предприниматель страны будет получать господдержку. Это будет достигнуто путем цифровизации мер поддержки и упрощения процедуры их получения.
В этом году регионы — лидеры по количеству получателей поддержки от Корпорации среди всех МСП-предприятий — Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Среди крупных регионов лидерами являются Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки стал каждый девятый предприниматель).
Анализ Корпорации МСП показывает, что компании, получившие господдержку по линии корпорации, демонстрируют рост дохода на 19% и увеличение занятости на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия, не получившие господдержку, смогли увеличить доход на 6%, но занятость сократилась на 3%.
«Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности. В конце 2022 года мы запустили цифровой профиль на МСП.РФ. Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития, и предлагает необходимую поддержку, подходящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, что расширение государственной поддержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Этот проект был инициирован главой Российской Федерации Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.