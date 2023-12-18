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Канцлер Германии Шольц заболел COVID-19 после посещения спектакля Серебренникова

Канцлер Германии Шольц заболел COVID-19 после посещения спектакля Серебренникова

18 декабря 2023, 12:19
Фото: 1MI
Канцлер Германии Шольц заболел коронавирусом; его заболевание может помешать встрече с премьер-министром Словакии.

О том, что у канцлера Германии Олафа Шольца — коронавирус, он сообщил сам в своем телеграм-канале. Политик подчеркнул в соцсетях, что тест показал положительный результат, однако он надеется, что его болезнь пройдет быстро из-за легких симптомов, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Коронавирус у канцлера Германии обнаружился после того, как Шольц два дня назад посетил спектакль Кирилла Серебренникова Barocco в театре Талия в Гамбурге. В театр канцлер приехал вместе с женой из Брюсселя, пил вино и заходил за кулисы выразить свои восторги артистам. В спектакле при этом есть куплет, где высмеиваются отношения Олафа Шольца с венгерским премьером Виктором Орбаном — политик смеялся вместе со всеми зрителями и нисколько не выглядел обиженным или задетым. Тем не менее, политическая жизнь в связи с его заболеванием пока отойдет на второй план.

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