Канцлер Германии Шольц заболел COVID-19 после посещения спектакля Серебренникова

Коронавирус у канцлера Германии обнаружился после того, как Шольц два дня назад посетил спектакль Кирилла Серебренникова Barocco в театре Талия в Гамбурге. В театр канцлер приехал вместе с женой из Брюсселя, пил вино и заходил за кулисы выразить свои восторги артистам. В спектакле при этом есть куплет, где высмеиваются отношения Олафа Шольца с венгерским премьером Виктором Орбаном — политик смеялся вместе со всеми зрителями и нисколько не выглядел обиженным или задетым. Тем не менее, политическая жизнь в связи с его заболеванием пока отойдет на второй план.