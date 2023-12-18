ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы 2024 года

Сайт партии ER.RU также сообщает, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уверен в том, что действующего главу государства поддерживает большинство граждан России. Также Турчак заявил, что единороссы будут активно участвовать в выборах 2024 года. Более того, они будут пресекать любые попытки провокаций и влияния на президентскую кампанию извне.