ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы 2024 года

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Лидер ЕР Дмитрий Медведев сообщил, что партия не просто будет активно участвовать в предстоящих выборах, но и приложит максимум усилий для победы Владимира Путина. Глава единороссов акцентировал внимание на том, что президента верен выбранному курсу, пишет newsnn.ru.
Путин выразил благодарность членам партии за их поддержку, которую он назвал надёжной и последовательной. Он напомнил, что совместно с «Единой Россией» ему пришлось пройти серьёзные испытания и добиться важных побед. Также он заявил, что впереди ещё много работы на благо жителей страны.
Основными текущими задачами Путин назвал укрепление экономики, работу в социальной сфере, повышение научно-технического потенциала и консолидацию общества. Также он сказал, что «Единой России» предстоит большая работа с ветеранами специальной военной операции, лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами. Наконец, президент попросил руководство партии принять самое активное участие в проектах Года семьи.
Владимир Путин напомнил о необходимости дальнейшего развития народной программы ЕР. Он попросил включать в предвыборные программы ответы на обращения граждан. Речь идёт о первичном звене здравоохранения, строительной сфере, спортивной инфраструктуре и не только.
Сайт партии ER.RU также сообщает, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уверен в том, что действующего главу государства поддерживает большинство граждан России. Также Турчак заявил, что единороссы будут активно участвовать в выборах 2024 года. Более того, они будут пресекать любые попытки провокаций и влияния на президентскую кампанию извне.