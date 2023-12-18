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Депутат ГД отрицает обвинения в авторстве статьи о «русских особях женского пола»

Депутат ГД отрицает обвинения в авторстве статьи о «русских особях женского пола»

18 декабря 2023, 15:53
Фото: Midjourney
Депутат Государственной думы Игорь Ананских в беседе с RTVI отвергает свою причастность к созданию статьи для журнала «Юридическая наука: история и современность», основной темой которой выступают последствия интимных отношений «русских особей женского пола с неграми».

Как сообщает rtvi.com, Ананских заявляет, что сам был шокирован содержанием данной публикации, авторство которой ему приписывают. Он подчеркивает, что в этом издании к публикации готовилась его статья совсем другого содержания — о семейных ценностях.

Согласно его заявлению, вышеупомянутый материал, в перечне авторов которого находится имя депутата Госдумы, появилась в девятом номере журнала. В ней содержатся несколько спорных тезисов, взятых из религии, мифологии и лженауки. А статья депутата, посвященная важности семьи как основного столпа развития общества, была опубликована только в десятом номере издания.

Ананских утверждает, что у него на руках есть официальные извинения от редакции о том, что он случайно попал в перечень авторов вызвавшей широкий общественный резонанс статьи.

#Общество
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