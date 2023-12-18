mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Рождаемость в Башкирии вновь снизилась

Демографическая беда: уровень рождаемости в Башкирии оставляет желать лучшего

18 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI

Рождаемость в Башкирии вновь снизилась

Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.

С начала текущего года в регионе Башкирии наблюдается убывание числа новорожденных. Статистика Росстата показывает, что за первые десять месяцев 2023 года количество родившихся детей составило 29 888, что на 0,9% меньше по сравнению с тем же временным отрезком предыдущего года.

Тем не менее, стоит отметить, что если сравнивать период с января по октябрь текущего года с аналогичным промежутком времени прошлого года, то можно увидеть повышение количества родившихся детей на 3,4%. В октябре 2022 года в регионе было зарегистрировано рождение 2 865 младенцев.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии в период с января по сентябрь 2023 года скончались 114 детей в возрасте до одного года. По данным статистики, на 1 000 новорожденных приходится в среднем 4,2 случая смерти.

#Общество#Башкирия#Рождаемость#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой
Сегодня, 08:11
Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге
Сегодня, 08:50
В Уфе снова передвинули сроки открытия Зининского путепровода
Сегодня, 03:48
Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений
Вчера, 09:00
Стал известен новый мэр башкирского Белорецка
Сегодня, 06:30
Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
15 декабря, 09:17