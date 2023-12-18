Демографическая беда: уровень рождаемости в Башкирии оставляет желать лучшего

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
С начала текущего года в регионе Башкирии наблюдается убывание числа новорожденных. Статистика Росстата показывает, что за первые десять месяцев 2023 года количество родившихся детей составило 29 888, что на 0,9% меньше по сравнению с тем же временным отрезком предыдущего года.
Тем не менее, стоит отметить, что если сравнивать период с января по октябрь текущего года с аналогичным промежутком времени прошлого года, то можно увидеть повышение количества родившихся детей на 3,4%. В октябре 2022 года в регионе было зарегистрировано рождение 2 865 младенцев.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии в период с января по сентябрь 2023 года скончались 114 детей в возрасте до одного года. По данным статистики, на 1 000 новорожденных приходится в среднем 4,2 случая смерти.