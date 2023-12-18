Демографическая беда: уровень рождаемости в Башкирии оставляет желать лучшего

Тем не менее, стоит отметить, что если сравнивать период с января по октябрь текущего года с аналогичным промежутком времени прошлого года, то можно увидеть повышение количества родившихся детей на 3,4%. В октябре 2022 года в регионе было зарегистрировано рождение 2 865 младенцев.