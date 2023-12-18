Более 600 мигрантов выдворены в Уфе с начала года

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
С начала текущего года в результате деятельности уфимского УМВД более 600 иностранцев получили постановления о депортации, как сообщает пресс-центр МВД Башкирии.
Также, недавно в столице Башкортостана была проведена операция, в рамках которой прошла проверка свыше 40 иностранцев. В результате проверок, за нарушение правил пребывания на территории России, в отношении четырнадцати лиц были оформлены административные протоколы
Ранее Mkset сообщал о мигрантах из Башкирии, которых отправляют на срочную службу. Было выявлено 18 человек, подходящих по возрасту для службы в вооружённых силах. Их всех вызвали в военкомат, поставили на воинский учёт, а одного из них отправили в армию.