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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

УМВД Уфы депортировало более 600 нелегальных мигрантов

Более 600 мигрантов выдворены в Уфе с начала года

18 декабря 2023, 14:30
Фото: Midjourney

УМВД Уфы депортировало более 600 нелегальных мигрантов

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

С начала текущего года в результате деятельности уфимского УМВД более 600 иностранцев получили постановления о депортации, как сообщает пресс-центр МВД Башкирии.

Также, недавно в столице Башкортостана была проведена операция, в рамках которой прошла проверка свыше 40 иностранцев. В результате проверок, за нарушение правил пребывания на территории России, в отношении четырнадцати лиц были оформлены административные протоколы

Ранее Mkset сообщал о мигрантах из Башкирии, которых отправляют на срочную службу. Было выявлено 18 человек, подходящих по возрасту для службы в вооружённых силах. Их всех вызвали в военкомат, поставили на воинский учёт, а одного из них отправили в армию.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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