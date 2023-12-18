Более 600 мигрантов выдворены в Уфе с начала года

Ранее Mkset сообщал о мигрантах из Башкирии, которых отправляют на срочную службу. Было выявлено 18 человек, подходящих по возрасту для службы в вооружённых силах. Их всех вызвали в военкомат, поставили на воинский учёт, а одного из них отправили в армию.