Башкирия получит 200 млн рублей на строительство ферм

Согласно документу, деньги должны пойти на повышение конкурентоспособности товаров российских аграриев, обеспечение ускоренного импортозамещения, стимулирование производства некоторых видов сельхоз-продукции и другие цели. Авторы оговариваются, что речь идёт о возмещении части затрат, понесённых регионами на строительстве и модернизации молочных ферм, репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца, гибридно-семеноводческих центров, хранилищ, селекционно-питомниководческого центра в виноградарстве, а также на приобретение и ввод в работу маркировочной продукции для молочной продукции.