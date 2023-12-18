Башкирия получит 200 млн рублей на строительство ферм

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Правительство России распорядилось выделить до 8 млрд рублей на развитие сельского хозяйства в стране. Об этом Mkset узнал от пресс-службы кабинета министров.
Согласно документу, деньги должны пойти на повышение конкурентоспособности товаров российских аграриев, обеспечение ускоренного импортозамещения, стимулирование производства некоторых видов сельхоз-продукции и другие цели. Авторы оговариваются, что речь идёт о возмещении части затрат, понесённых регионами на строительстве и модернизации молочных ферм, репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца, гибридно-семеноводческих центров, хранилищ, селекционно-питомниководческого центра в виноградарстве, а также на приобретение и ввод в работу маркировочной продукции для молочной продукции.
Из 7,98 млрд рублей, выделяемых регионам, Башкирия получит 212 млн 214,9 тыс рублей. В Татарию придёт 483,5 млн рублей. Наибольший трансфер ожидается в Тюменскую область, которая получит 723,8 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса.
Средства должны быть выделены до конца 2023 года. Источник софинансирования региональных расходов — резервный фонд Правительства России.
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