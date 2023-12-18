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Мишустин распорядился выделить Башкирии 200 млн рублей для сельского хозяйства

Башкирия получит 200 млн рублей на строительство ферм

18 декабря 2023, 03:20
Фото: 1MI

Мишустин распорядился выделить Башкирии 200 млн рублей для сельского хозяйства

Часть средств может пойти на развитие производства яиц.

Правительство России распорядилось выделить до 8 млрд рублей на развитие сельского хозяйства в стране. Об этом Mkset узнал от пресс-службы кабинета министров.

Согласно документу, деньги должны пойти на повышение конкурентоспособности товаров российских аграриев, обеспечение ускоренного импортозамещения, стимулирование производства некоторых видов сельхоз-продукции и другие цели. Авторы оговариваются, что речь идёт о возмещении части затрат, понесённых регионами на строительстве и модернизации молочных ферм, репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца, гибридно-семеноводческих центров, хранилищ, селекционно-питомниководческого центра в виноградарстве, а также на приобретение и ввод в работу маркировочной продукции для молочной продукции.

Из 7,98 млрд рублей, выделяемых регионам, Башкирия получит 212 млн 214,9 тыс рублей. В Татарию придёт 483,5 млн рублей. Наибольший трансфер ожидается в Тюменскую область, которая получит 723,8 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса.

Средства должны быть выделены до конца 2023 года. Источник софинансирования региональных расходов — резервный фонд Правительства России.

В начале декабря из федерального бюджета распорядились выделить 800 млн рублей на зарплату медиков.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Правительство#Идэль Гумеров#Мишустин
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