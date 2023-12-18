10-бальные пробки, беременная школьница и два ДТП с автобусом

В Башкирии 15-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины, который был задержан и отправлен в колонию. Школьница установила интимную связь с 26-летним гражданином, и в летом 2023 года она обнаружила свою беременность. После сообщения о происшедшем правоохранительным органам, мужчине было предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ, касающейся полового сношения и прочих сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На суде мужчина признал свою вину и испытал раскаяние за содеянное.