10-бальные пробки, беременная школьница и два ДТП с автобусом

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Published Сегодня, 16:46
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В Башкирии 15-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины, который был задержан и отправлен в колонию. Школьница установила интимную связь с 26-летним гражданином, и в летом 2023 года она обнаружила свою беременность. После сообщения о происшедшем правоохранительным органам, мужчине было предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ, касающейся полового сношения и прочих сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На суде мужчина признал свою вину и испытал раскаяние за содеянное.
В районе села Алексеевка Уфимского района произошло серьезное ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 33 пассажира. В результате аварии несколько человек получили травмы, включая детей. Грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились 26 детей и 6 взрослых, включая водителя. Пострадавшие дети в возрасте от 6 до 9 лет и водитель были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Следует отметить, что автобус перевозил детей на экскурсию. Оставшихся не пострадавших детей перевезли в Уфу попутным автобусом. В результате ДТП было возбуждено уголовное дело
На трассе возле Тимашево столкнулись маршрутный автобус НефАЗ, следующий по маршруту номер пятнадцать, и легковой автомобиль марки «Лада Ларгус». В момент аварии в автобусе находилось десять пассажиров, которые, к счастью, не пострадали. Однако водитель «Лады» и его пассажир, ребенок, были доставлены в больницу медицинскими работниками, прибывшими на место происшествия.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД расследуют произошедшее ДТП и уточняют подробности инцидента.
Сегодня, 18 декабря, пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила о задержке рейса UT-185, вылетевшего из Уфы. Из-за сильных порывов ветра самолет не смог приземлиться в Новом Уренгое и был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился. Возникшая ситуация была внесена в список затрудненных воздушных перевозок. Следует отметить, что надзорный орган ведомства активно контролирует деятельность авиакомпаний, чтобы они надежно предоставляли пассажирам все необходимые услуги, согласно федеральным авиационным правилам.
Сегодня, 18 декабря, вечером в Уфе в час пик движение было затруднено по многим городским улицам, Сервис «Яндекс. Пробки» оценивал дорожную ситуацию на 9 баллов из 10. Большие заторы наблюдались в центре столицы на улицах Уфимское шоссе, проспект Салавата Юлаева, Города Галле, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Кирова, Российская и Заки Валиди.
Сотрудники полиции в Уфе пресекли незаконное производство спиртосодержащей продукции. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина из Уфы закупал спиртное в больших объемах и распространял его между покупателями и торговыми представителями. Расследование выявило большой запас спиртосодержащих жидкостей, деньги и транспортные средства, использованные для незаконной транспортировки алкоголя. Также найдены немаркированные табачные изделия. Сотрудники правоохранительных органов активно работают над выявлением причастных лиц и других незаконных действий.