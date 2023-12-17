В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, объект межвузовского кампуса первой очереди готов на 93%. В настоящее время ожидается получение положительного решения от Главгосэкспертизы. Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил, что до 20 декабря в лабораториях будет проведен монтаж оборудования, мебель уже готова к завозу.
Здесь монтируется самый большой в Уфе экран: его длина составляет 14 м, высота более 5 м. На нем будут транслировать ролики о науке и образовании республики, о жизни кампуса, об исследованиях в его лабораториях, о достижениях студентов и молодых ученых. Через экран можно будет узнать, какие мероприятия запланированы или проходят в данный момент, как пройти в ту или иную зону.
Как уточняется на сайте Правительства республики, в холле уже подключают эскалаторы, устанавливают турникеты и готовят помещения для мультимедийного оборудования и фудкорта. Шесть колонн обшиваются декоративными панелями, на которых будут изображены различные формулы, а также изречения на языке древних шумеров, ацтеков и китайцев. Аналогичный дизайн с подсветкой будет и на парадной лестнице.
Что касается строительства второй очереди, то уже демонтирован весь необходимый объем зданий на площадке, а генподрядчик, компания «Эталон», приступил к работам по подготовке котлована для фундамента Геномного центра.
Напомним, строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Генподрядчик группа «Эталон» на сегодняшний день является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Ранее группа специализировалась на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Этот же федеральный девелопер сейчас занимается строительством межвузовского кампуса в Перми.