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Posted 17 декабря 2023, 08:18

Published 17 декабря 2023, 08:18

Modified 17 декабря 2023, 08:34

Updated 17 декабря 2023, 08:34

В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе

В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе

17 декабря 2023, 08:18
Фото: Midjourney.

В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе

Объект межвузовского кампуса в Уфе первой очереди почти готов. В числе оборудования, которое монтируется в здании, самый большой интерактивный экран в городе.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, объект межвузовского кампуса первой очереди готов на 93%. В настоящее время ожидается получение положительного решения от Главгосэкспертизы. Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил, что до 20 декабря в лабораториях будет проведен монтаж оборудования, мебель уже готова к завозу.

Здесь монтируется самый большой в Уфе экран: его длина составляет 14 м, высота более 5 м. На нем будут транслировать ролики о науке и образовании республики, о жизни кампуса, об исследованиях в его лабораториях, о достижениях студентов и молодых ученых. Через экран можно будет узнать, какие мероприятия запланированы или проходят в данный момент, как пройти в ту или иную зону.

Как уточняется на сайте Правительства республики, в холле уже подключают эскалаторы, устанавливают турникеты и готовят помещения для мультимедийного оборудования и фудкорта. Шесть колонн обшиваются декоративными панелями, на которых будут изображены различные формулы, а также изречения на языке древних шумеров, ацтеков и китайцев. Аналогичный дизайн с подсветкой будет и на парадной лестнице.

Что касается строительства второй очереди, то уже демонтирован весь необходимый объем зданий на площадке, а генподрядчик, компания «Эталон», приступил к работам по подготовке котлована для фундамента Геномного центра.

Напомним, строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Генподрядчик группа «Эталон» на сегодняшний день является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Ранее группа специализировалась на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Этот же федеральный девелопер сейчас занимается строительством межвузовского кампуса в Перми.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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