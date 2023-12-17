В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе

Здесь монтируется самый большой в Уфе экран: его длина составляет 14 м, высота более 5 м. На нем будут транслировать ролики о науке и образовании республики, о жизни кампуса, об исследованиях в его лабораториях, о достижениях студентов и молодых ученых. Через экран можно будет узнать, какие мероприятия запланированы или проходят в данный момент, как пройти в ту или иную зону.