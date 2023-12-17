В Башкирии завершили ремонт моста через реку Сим

Протяженность сооружения составляет 217 метров. Это второй по величине мост, который отремонтировали по нацпроекту в текущем году. Специалисты улучшили железобетонные конструкции и обновили дорожную одежду на покрытии. Также они смонтировали новые перильное и барьерное ограждения.