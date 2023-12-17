В Башкирии завершили ремонт моста через реку Сим

Posted Сегодня, 04:40
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Протяженность сооружения составляет 217 метров. Это второй по величине мост, который отремонтировали по нацпроекту в текущем году. Специалисты улучшили железобетонные конструкции и обновили дорожную одежду на покрытии. Также они смонтировали новые перильное и барьерное ограждения.
Мост расположен на дороге, связывающей железнодорожную станцию Улу-Теляк с федеральной трассой М-5 «Урал». Дорогой пользуются больше 3,5 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов: село Улу-Теляк, Майское, деревня Расмикеево и хутор Хлавинка.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.