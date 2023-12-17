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Updated Сегодня, 07:16

В Башкирии за день сгорело пять автомобилей

В Башкирии за день сгорело пять автомобилей

17 декабря 2023, 07:00
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии за день сгорело пять автомобилей

В Башкирии за сутки сгорело пять автомобилей. По данным МЧС республики, пострадавших нет.

Вчера, 16 декабря, в течение дня в регионе сгорело пять автомобилей. По данным пресс-службы МЧС РБ, в Белорецке на ул. Прокатная в автомобиле Mitsubishi Carisma загорелась приборная панель. Горение оперативно потушили пожарные МЧС России, пострадавших нет.

Кроме того, в с. Булгаково (Уфимский район) сгорела Лада Гранта. В Кумертау на ул. Энергетиков в гаражном кооперативе загорелся моторный отсек и приборная панель автомобиля УАЗ Patriot. В с. Буздяк (Буздякский район) также сгорел моторный отсек и приборная панель в автомобиле Daewoo Matiz. В Уфе на ул. Российская выгорел моторный отсек автомобиля Kia Rio.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ
#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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