В Башкирии за день сгорело пять автомобилей

Кроме того, в с. Булгаково (Уфимский район) сгорела Лада Гранта. В Кумертау на ул. Энергетиков в гаражном кооперативе загорелся моторный отсек и приборная панель автомобиля УАЗ Patriot. В с. Буздяк (Буздякский район) также сгорел моторный отсек и приборная панель в автомобиле Daewoo Matiz. В Уфе на ул. Российская выгорел моторный отсек автомобиля Kia Rio.