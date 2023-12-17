В Башкирии за день сгорело пять автомобилей

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Вчера, 16 декабря, в течение дня в регионе сгорело пять автомобилей. По данным пресс-службы МЧС РБ, в Белорецке на ул. Прокатная в автомобиле Mitsubishi Carisma загорелась приборная панель. Горение оперативно потушили пожарные МЧС России, пострадавших нет.
Кроме того, в с. Булгаково (Уфимский район) сгорела Лада Гранта. В Кумертау на ул. Энергетиков в гаражном кооперативе загорелся моторный отсек и приборная панель автомобиля УАЗ Patriot. В с. Буздяк (Буздякский район) также сгорел моторный отсек и приборная панель в автомобиле Daewoo Matiz. В Уфе на ул. Российская выгорел моторный отсек автомобиля Kia Rio.