В Башкирии досрочно завершили программу по переселению из аварийного жилья

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
— Башкортостан взял обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу, рассчитанную до 2025 года, и успешно выполнил обязательство. В рамках адресной программы расселено 60,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Из 210 аварийных многоквартирных домов переселены 4,8 тысячи граждан. Всего в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории республики, в том числе за счет собственных средств региона, расселено 105,2 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, 8,4 тысячи граждан получили новые квартиры, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин.
Расселение аварийных домов направлено на улучшение жилищных условий жителей и повышение комфорта и безопасности их проживания. Отметим, в Башкортостане планируют формировать новую программу на 2024–2030 годы, которая позволит расселить еще порядка 15 тыс. человек из 580 аварийных домов.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.