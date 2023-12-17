В Башкирии досрочно завершили программу по переселению из аварийного жилья

— Башкортостан взял обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу, рассчитанную до 2025 года, и успешно выполнил обязательство. В рамках адресной программы расселено 60,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Из 210 аварийных многоквартирных домов переселены 4,8 тысячи граждан. Всего в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории республики, в том числе за счет собственных средств региона, расселено 105,2 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, 8,4 тысячи граждан получили новые квартиры, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин.