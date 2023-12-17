mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Башкирии досрочно завершили программу по переселению из аварийного жилья

В Башкирии досрочно завершили программу по переселению из аварийного жилья

17 декабря 2023, 13:24
Фото: Midjourney
Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы досрочно завершили в Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Башкортостан взял обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу, рассчитанную до 2025 года, и успешно выполнил обязательство. В рамках адресной программы расселено 60,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Из 210 аварийных многоквартирных домов переселены 4,8 тысячи граждан. Всего в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории республики, в том числе за счет собственных средств региона, расселено 105,2 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, 8,4 тысячи граждан получили новые квартиры, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин.

Расселение аварийных домов направлено на улучшение жилищных условий жителей и повышение комфорта и безопасности их проживания. Отметим, в Башкортостане планируют формировать новую программу на 2024–2030 годы, которая позволит расселить еще порядка 15 тыс. человек из 580 аварийных домов.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
В Башкирию могут приехать рабочие из Бангладеш
15 декабря, 08:12
Из Уфы откроются авиарейсы в Тбилиси
15 декабря, 05:48
Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность
Сегодня, 13:12
В Уфе в межвузовском кампусе монтируют крупнейший интерактивный экран в городе
Сегодня, 08:18
Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений
Сегодня, 09:00
Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
15 декабря, 09:17