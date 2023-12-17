В Башкирии до конца года ликвидируют крупные свалки в пяти городах

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» завершится ликвидация пяти свалок — в Баймаке, Сибае, Стерлитамаке, Давлеканово и Благовещенске. В Кумертау эти работы завершатся на следующий год. Далее здесь проведут биологический этап рекультивации — посев травы, «чтобы было зеленое поле». Кроме того, разработан план и по 94 сельским свалкам, а также находящимся в черте городов. 30 из них уже обследовано, по остальным работы пройдут в последующие годы.
— Что касается вывоза отходов, то, несмотря на морозы, все мусоровозы выехали на линию. Сотрудники в преддверии Нового года переведены в режим повышенной готовности, — также сообщил руководитель ведомства.
Напомним, что к 2030 году в республике должно сортироваться 100% отходов.