Радий Хабиров поздравил уфимских программистов с победой в федеральном конкурсе

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:48
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил победу уфимской команды программистов «KurAI», которые показали лучший результат по стране в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great «Экстренный поиск». Все участники этой команды — Салим Байгильдин (капитан), Ильназ Фаткуллин, Тимур Идрисов — выпускники башкирских вузов.
— Результат нашей команды — нейросеть для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников. Теперь она сможет помогать волонтерам отряда «ЛизаАлерт» в их нелегкой работе. Программа уфимских ребят смогла распознать 16 из 18 человек, спрятанных в разных местах, — отметил глава республики, уточнив, что в качестве награды за победу команда получила 100 млн рублей.
Конкурс был организован Фондом поддержки проектов НТИ, поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Московским физико-техническим институтом. Всего в финале участвовали 12 команд.