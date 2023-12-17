Радий Хабиров поздравил уфимских программистов с победой в федеральном конкурсе

— Результат нашей команды — нейросеть для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников. Теперь она сможет помогать волонтерам отряда «ЛизаАлерт» в их нелегкой работе. Программа уфимских ребят смогла распознать 16 из 18 человек, спрятанных в разных местах, — отметил глава республики, уточнив, что в качестве награды за победу команда получила 100 млн рублей.