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Радий Хабиров поздравил уфимских программистов с победой в федеральном конкурсе

Радий Хабиров поздравил уфимских программистов с победой в федеральном конкурсе

17 декабря 2023, 06:34
Фото: соцсети Радия Хабирова
Команда программистов из Уфы выиграла в федеральном конкурсе и получила приз в 100 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил победу уфимской команды программистов «KurAI», которые показали лучший результат по стране в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great «Экстренный поиск». Все участники этой команды — Салим Байгильдин (капитан), Ильназ Фаткуллин, Тимур Идрисов — выпускники башкирских вузов.

— Результат нашей команды — нейросеть для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников. Теперь она сможет помогать волонтерам отряда «ЛизаАлерт» в их нелегкой работе. Программа уфимских ребят смогла распознать 16 из 18 человек, спрятанных в разных местах, — отметил глава республики, уточнив, что в качестве награды за победу команда получила 100 млн рублей.

Конкурс был организован Фондом поддержки проектов НТИ, поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Московским физико-техническим институтом. Всего в финале участвовали 12 команд.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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