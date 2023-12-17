Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений

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Согласно приказу, который вступил в силу 15 декабря 2023 года, Минтруд России расширил перечень профессий для иностранных специалистов, которых можно принимать вне квоты. Квота — закрепленная за регионами предельно допустимая численность привлекаемых иностранных работников.
Если до нового приказа иностранцев можно было привлекать в 13 сфер по 113 профессиям, то теперь — в 25 сфер по 179 профессий. В список должностей, добавили наиболее востребованные рабочие профессии (электрогазосварщик, фрезеровщик, крановщик, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ и др.). Также значительно расширен перечень профессий медицинских работников с высшим профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием.
— Рынок труда Республики Башкортостан испытывает сегодня колоссальный дефицит кадров, — подчеркнула министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. — Так, в банке вакансий на портале «Работа России» в настоящее время размещено 46,6 тыс. свободных рабочих мест от работодателей (70% из них — по рабочим профессиям), при этом в центрах занятости на учете состоит 11,9 тыс. безработных граждан, то есть на каждого соискателя — по четыре вакансии. В этих условиях привлечение квалифицированных кадров из-за рубежа, особенно рабочих специальностей, могло бы способствовать удовлетворению спроса на рабочую силу предприятий республики.
Напомним, Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы, с учетом потребностей регионов. На 2024 год Федеральная межведомственная комиссия согласовала заявки 27 работодателей Башкирии на привлечение 314 иностранных работников из 8 стран в порядке, требующем получения визы по 73 профессиям (специальностям).