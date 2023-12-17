Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений

Если до нового приказа иностранцев можно было привлекать в 13 сфер по 113 профессиям, то теперь — в 25 сфер по 179 профессий. В список должностей, добавили наиболее востребованные рабочие профессии (электрогазосварщик, фрезеровщик, крановщик, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ и др.). Также значительно расширен перечень профессий медицинских работников с высшим профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием.