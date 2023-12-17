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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность

Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность

17 декабря 2023, 13:12
Фото: соцсети Кирилла Егупова

Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность

О своем решении Кирилл Егупов сообщил в соцсетях ночью 17 декабря.

Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов сообщил о том, что уходит с поста после 3,5 лет работы в должности. По его словам, «пришло время открыть новую страницу трудовой деятельности».

— Здесь очень быстро учишься и быстро приходит осознание, что амбиции должны быть только добрые и направленные на решение поставленных задач и достижения цели! Что любой результат достигается командой и люди, в самом хорошем смысле, это самый главный ресурс! <…> Хочу выразить слова благодарности каждому жителю за поддержку, она просто бесценна, также хочу поблагодарить и за конструктивную критику, она всегда указывала на проблемные моменты и направляла вектор внимания на скорейшее решение того или иного вопроса, — написал Кирилл Егупов.

Контракт с главой администрации досрочно прекращен по соглашению сторон на основании его письменного заявления.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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