Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность

— Здесь очень быстро учишься и быстро приходит осознание, что амбиции должны быть только добрые и направленные на решение поставленных задач и достижения цели! Что любой результат достигается командой и люди, в самом хорошем смысле, это самый главный ресурс! <…> Хочу выразить слова благодарности каждому жителю за поддержку, она просто бесценна, также хочу поблагодарить и за конструктивную критику, она всегда указывала на проблемные моменты и направляла вектор внимания на скорейшее решение того или иного вопроса, — написал Кирилл Егупов.