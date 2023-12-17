Башкирские компании в 5,5 раза увеличили экспорт пшеничных и ржаных отрубей

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
— С начала текущего года перерабатывающие предприятия региона отгрузили в страны Таможенного союза и СНГ почти 2,2 тысячи тонн пшеничных и ржаных отрубей. Следует отметить, что в 2022 году за рубеж было реализовано 396 тонн отрубей, рост экспорта увеличился в 5,5 раза. Расширилась и география поставок продукции — к Казахстану и Киргизии добавился Узбекистан, — рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.
Перед отгрузкой на экспорт продукцию проверяют специалисты, отобранные образцы проходят лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Ни одна экспертиза не выявила опасных карантинных организмов, продукция соответствует требованиям стран Таможенного союза и СНГ.
Всего из Башкирии за 11 месяцев этого года отгрузили 653,2 тыс. тонн агропродукции, таким образом, доля зерновых в структуре экспорта составляет 14,4%.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.