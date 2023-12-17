Башкирские компании в 5,5 раза увеличили экспорт пшеничных и ржаных отрубей

— С начала текущего года перерабатывающие предприятия региона отгрузили в страны Таможенного союза и СНГ почти 2,2 тысячи тонн пшеничных и ржаных отрубей. Следует отметить, что в 2022 году за рубеж было реализовано 396 тонн отрубей, рост экспорта увеличился в 5,5 раза. Расширилась и география поставок продукции — к Казахстану и Киргизии добавился Узбекистан, — рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.