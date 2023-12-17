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Башкирские компании в 5,5 раза увеличили экспорт пшеничных и ржаных отрубей

Башкирские компании в 5,5 раза увеличили экспорт пшеничных и ржаных отрубей

17 декабря 2023, 11:13
Фото: 1MI
Предприятия агропромышленного комплекса Башкирии в 2023 году нарастили экспорт зерновых, зернобобовых культур, семян, а также муки, отрубей, кормов для сельскохозяйственных животных. Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

— С начала текущего года перерабатывающие предприятия региона отгрузили в страны Таможенного союза и СНГ почти 2,2 тысячи тонн пшеничных и ржаных отрубей. Следует отметить, что в 2022 году за рубеж было реализовано 396 тонн отрубей, рост экспорта увеличился в 5,5 раза. Расширилась и география поставок продукции — к Казахстану и Киргизии добавился Узбекистан, — рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.

Перед отгрузкой на экспорт продукцию проверяют специалисты, отобранные образцы проходят лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Ни одна экспертиза не выявила опасных карантинных организмов, продукция соответствует требованиям стран Таможенного союза и СНГ.

Всего из Башкирии за 11 месяцев этого года отгрузили 653,2 тыс. тонн агропродукции, таким образом, доля зерновых в структуре экспорта составляет 14,4%.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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