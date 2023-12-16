В ГИБДД Уфы сделали важное заявление для водителей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:57
В Уфе в течение двух дней — с 15 по 16 декабря пройдут массовые проверки водителей.
Как отмечают в Госавтоинспекции города, мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
В Госавтоинспекции Уфы также напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.