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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:57

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе 15 и 16 декабря

В ГИБДД Уфы сделали важное заявление для водителей

16 декабря 2023, 07:15
Фото: 1MI

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе 15 и 16 декабря

Об этом сообщает пресс-служба Госатоинспекции.

В Уфе в течение двух дней — с 15 по 16 декабря пройдут массовые проверки водителей.

Как отмечают в Госавтоинспекции города, мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

В Госавтоинспекции Уфы также напоминают о необходимости использования ремней безопасности, а также о соблюдении бокового интервала и дистанции во время движения. Настоятельно рекомендуется воздержаться от от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

#Общество#Город#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Рейд#Азамат Нухов
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