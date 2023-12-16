Уроженец Краснокамского района Башкирии погиб в ходе СВО

Как сообщили в администрации Нефтекамска, в 1993 году Яруллин окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «Техник-технолог», а в 1997 году — Башкирский кооперативный техникум по специальности «Товаровед-организатор». В 2022 году поступил в Башкирский государственный университет на специальность «Технологические машины и оборудование».