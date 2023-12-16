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В Башкирии простятся с погибшим в ходе СВО Ильдаром Яруллиным

Уроженец Краснокамского района Башкирии погиб в ходе СВО

16 декабря 2023, 04:48
Фото: 1MI

В Башкирии простятся с погибшим в ходе СВО Ильдаром Яруллиным

О гибели военнослужащего сообщили в администрации Нефтекамска.

В ходе СВО погиб уроженец деревни Музяково Краснокамского района республики — Яруллин Ильдар Дифкатович. Мужчина принял решение отправится в зону спецоперации в качестве добровольца. В августе 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Церемония прощания и траурный митинг пройдут в фойе Нефтекамской Филармонии в субботу, 16 декабря, в 10.00 часов.

Фото: Администрация города Нефтекамска// VK.com

Как сообщили в администрации Нефтекамска, в 1993 году Яруллин окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «Техник-технолог», а в 1997 году — Башкирский кооперативный техникум по специальности «Товаровед-организатор». В 2022 году поступил в Башкирский государственный университет на специальность «Технологические машины и оборудование».

Трудовую карьеру начал в 1993 году, работал в разных сферах. Последнее место работы Ильдара Яруллина — ПАО «НЕФАЗ».
Ильдар воспитал двух прекрасных детей.

«Яруллин И.Д. был неконфликтным, рассудительным, спокойным, жизнерадостным, заботливым отцом. В любую минуту был готов прийти на помощь», — отметили в администрации.
#Общество#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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