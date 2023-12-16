Уроженец Краснокамского района Башкирии погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В ходе СВО погиб уроженец деревни Музяково Краснокамского района республики — Яруллин Ильдар Дифкатович. Мужчина принял решение отправится в зону спецоперации в качестве добровольца. В августе 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ.
Церемония прощания и траурный митинг пройдут в фойе Нефтекамской Филармонии в субботу, 16 декабря, в 10.00 часов.
Как сообщили в администрации Нефтекамска, в 1993 году Яруллин окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «Техник-технолог», а в 1997 году — Башкирский кооперативный техникум по специальности «Товаровед-организатор». В 2022 году поступил в Башкирский государственный университет на специальность «Технологические машины и оборудование».
Трудовую карьеру начал в 1993 году, работал в разных сферах. Последнее место работы Ильдара Яруллина — ПАО «НЕФАЗ».
Ильдар воспитал двух прекрасных детей.
«Яруллин И.Д. был неконфликтным, рассудительным, спокойным, жизнерадостным, заботливым отцом. В любую минуту был готов прийти на помощь», — отметили в администрации.