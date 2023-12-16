Три счастливых дня в Центре знаний «Машук»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
О своих впечатлениях посещения летнего «ПедСовета» рассказала учитель географии из Республики Башкортостан.
— Это невероятное место, где каждый может расширить свои знания и развить свои навыки. Здесь я нашла источник вдохновения и мотивации для личностного и профессионального роста, — поделилась Наталья Кунакбаева. Она преподает географию в городе Мелеуз в МОБУ СОШ № 8, является учителем-блогером, активно стала развивать свою страницу два года назад после участия в проекте «ТопБлог» на платформе «Россия — страна возможностей». На ее ТопБлог подписано около тысячи человек и почти 5 тысяч друзей! А ее музыкальный клип с учениками собрал свыше тысячи лайков. Но даже у такого учителя-энтузиаста случаются трудные периоды. С эмоциональным выгоранием встречался, наверное, каждый педагог, но не всем повезло попасть на психологические тренинги «ПедСовета» в Центре знаний «Машук». Этим летом он прошел с ключевой программной темой: профилактика выгорания в сфере образования и психологическая поддержка педагогов. Всего за три дня удалось не только справиться с этим профессиональным недугом, но и открыть для себя новый источник роста и развития, рассказывает Наталья Кунакбаева.
«Артек» — для детей, «Машук» — для взрослых
Буквально за год своей работы Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи — стал одним из трех крупных круглогодичных центров федерального значения вместе с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму.
Оценил работу Центра знаний и Президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря этого года он осмотрел выставку всероссийского образовательного центра подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования и принял участие в заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Президента познакомили с главными образовательными программами центра, которые разрабатывались для таких проектов, как «Твой герой», «Защитники Отечества», «Путевка на Машук» и «ПРОдиалог». Также главе государства продемонстрировали новое пространство для обмена опытом и идеями «Библиотека знаний» и стенд «Стена наставника».
По признанию учителя-блогера из Башкортостана, в детском лагере «Артек» она не была, о том, какое неизгладимое впечатление он оказывает на детей, знает со слов ее учеников. После участия в летнем «ПедСовете» Наталья Кунакбаева призналась, что так же, как ее ученики воодушевлены «Артеком», она зарядилась оптимизмом от «Машука».
Нужно сказать, что аналогия с «Артеком» не случайна, ведь с первого дня существования Центра знаний здесь прижились традиции, которые так напоминают «Артек» или «Орленок». Это и вечер у костра, когда в самом сердце центра у малого амфитеатра по вечерам собираются участники и сами или с артистами исполняют песни под танцующие языки пламени. Гитары центра находятся в свободном доступе, и каждый участник при желании может их использовать.
Еще одна интересная традиция — это удар в колокол. Все программы центра открываются ударом в большую рынду. Это метафора на старт учебного года в школе, когда первоклассник и выпускник запускают обучение.
«Машук» — это источник вдохновения и мотивации
Девиз Центра: «Учим тех, кто учит», причем в самом широком смысле этого слова.
— В нашей стране учат многие — учителя, преподаватели вузов, спортивные тренеры, руководители и педагоги корпоративных университетов, наставники на производстве, — рассказывает руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков. — Есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов и знаний в нашей стране.
Именно профессиональное разнообразие позволяет участникам не только поднять свой профессиональный опыт, но и познакомиться с совершенно другими подходами к образовательному процессу.
— Центр знаний «Машук» предоставляет отличную образовательную среду, оборудованную современными технологиями и ресурсами. Здесь я имела возможность использовать передовые инструменты и материалы, а также поделиться своими знаниями, выступая спикером перед аудиторией коллег по теме «Личный бренд». Невероятная атмосфера легкости общения, открытый диалог и сотрудничество. Здесь я встретила единомышленников, с которыми мы обменивались идеями, вдохновляли друг друга и совместно решали сложные задачи, — поделилась впечатлениями Наталья Кунакбаева.
«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем».
Конфуций
До поездки в Центр знаний Наталья Кунакбаева и не думала, что всего за три дня сможет не просто получить определенный опыт и новые контакты, но и вернуться к своим наработкам многолетней давности. Она, будучи начинающим учителем, интересовалась игровыми практиками обучения. Сегодня, после того, как сама прошла игровые тренинги, намерена пересмотреть свои старые конспекты и объединить знания с новыми методиками «ПедСовета». Центр знаний уже выпускает учебно-методические материалы на основе уникальных лекций и мастер-классов образовательных программ «Машука».
А для того, чтобы участники программы через собственные впечатления осознали, как важно расширять методики преподавания, в Центре восстановили образовательный формат, уходящий корнями в Древнюю Грецию. Участники, как ученики Аристотеля, прогуливаются к достопримечательностям у подножья горы Машук и обсуждают поставленные программные задачи.
Если позволяет время, для них организуются экскурсии по достопримечательностям городов КМВ. Участники со всей страны воспринимают их не только как развлечение, но и как знакомство с историческими местами городов-курортов.
— Мы хотим начать формировать бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все будут говорить на одном языке и транслировать одинаковые ценности. Тогда и сформируется единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию, — отмечает руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков.