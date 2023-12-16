Три счастливых дня в Центре знаний «Машук»

— Это невероятное место, где каждый может расширить свои знания и развить свои навыки. Здесь я нашла источник вдохновения и мотивации для личностного и профессионального роста, — поделилась Наталья Кунакбаева. Она преподает географию в городе Мелеуз в МОБУ СОШ № 8, является учителем-блогером, активно стала развивать свою страницу два года назад после участия в проекте «ТопБлог» на платформе «Россия — страна возможностей». На ее ТопБлог подписано около тысячи человек и почти 5 тысяч друзей! А ее музыкальный клип с учениками собрал свыше тысячи лайков. Но даже у такого учителя-энтузиаста случаются трудные периоды. С эмоциональным выгоранием встречался, наверное, каждый педагог, но не всем повезло попасть на психологические тренинги «ПедСовета» в Центре знаний «Машук». Этим летом он прошел с ключевой программной темой: профилактика выгорания в сфере образования и психологическая поддержка педагогов. Всего за три дня удалось не только справиться с этим профессиональным недугом, но и открыть для себя новый источник роста и развития, рассказывает Наталья Кунакбаева.