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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Башкирии во время новогодних каникул прогнозируются обильные снегопады

Обильные снегопады пройдут в Башкирии в новогодние праздники

16 декабря 2023, 11:52
Фото: 1MI

В Башкирии во время новогодних каникул прогнозируются обильные снегопады

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В Башкирии в новогодние праздники ожидаются обильные снегопады. В связи с этим дорожные службы переходят на усиленный режим работы.

В рамках совещания мэрии Уфы и регионального Минтранса прошло обсуждение готовности снегоубуорочной техники к неблагоприятным погодным условиям.

Также в ведомстве обратились к жителям республики, порекомендовав заранее планировать дальние поездки с учетом погодной обстановки.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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