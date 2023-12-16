Обильные снегопады пройдут в Башкирии в новогодние праздники

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Башкирии в новогодние праздники ожидаются обильные снегопады. В связи с этим дорожные службы переходят на усиленный режим работы.
В рамках совещания мэрии Уфы и регионального Минтранса прошло обсуждение готовности снегоубуорочной техники к неблагоприятным погодным условиям.
Также в ведомстве обратились к жителям республики, порекомендовав заранее планировать дальние поездки с учетом погодной обстановки.