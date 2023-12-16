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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Новое оборудование для онкологических исследований привезли на Сахалин

16 декабря 2023, 11:29
В Сахалинский областной онкологический диспансер поступило оборудование для молекулярно-генетической диагностики. Передовая техника позволит островным врачам выполнять более точные исследования максимально быстро и без взаимодействия с федеральным центром: время диагностики сократится в десятки раз.

Комплексные меры по совершенствованию технической базы и медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее его инициировал президент России Владимир Путин. В иммуноцитохимическую лабораторию Сахалинского онкодиспансера приобрели аппарат для выявления мутации в опухолевой ткани. Раньше результаты одного анализа такого анализа приходилось ждать с материка до месяца, теперь же на исследование уходит не больше суток. Новое лабораторное оборудование позволит проводить на Сахалине исследование на востребованные в онкологии прогностические маркеры. Специалисты, кроме того, смогут дополнительно проводить диагностику пациентам и подбирать эффективную лекарственную терапию.

«Существуют определенные виды опухолей с молекулярно-генетическими мутациями, на которые можно воздействовать. Основные из них — рак легкого, рак толстой кишки и меланома. Новое оборудование необходимо для персонализации терапии. Этим пациентам уже установлен основной диагноз, они получают лечение. Дифференциация позволяет более точечно воздействовать на опухоль», — объяснил заместитель главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Эдуард Винарский.

В учреждении уже провели до 15 исследований на каждый вид мутации. В каждом случае специалисты получили результаты, позволяющие скорректировать терапию пациентам онкодиспансера. Отличительная особенность при использовании новой платформы — автоматизация процесса. При исследовании образцов полностью исключен человеческий фактор, что сводит к нулю риск загрязнений биологического материала.

«Для работы на спецоборудовании необходим срез опухоли, который берется при проведении операции или биопсии. Дальнейшая лекарственная терапия назначается с учетом полученного геномного профиля опухоли», — рассказала заведующая иммуноцитохимической лабораторией Сахалинского онкодиспансера Оксана Евтушенко.

Для выявления особо редких мутаций биоматериал, как и прежде, будут отправлять на диагностику в НМИЦ имени Пирогова. Однако для анализа распространенных видов опухолей сахалинским специалистам больше не придется прибегать к посторонней помощи. Островные медики прошли необходимое обучение, а лаборатория обеспечена необходимой аппаратурой.

Комплексные меры по совершенствованию медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями реализуются при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Одной из ближайших перспектив является открытие на базе онкодиспансера центра ядерной медицины. Его планируют запустить в 2024 году. Это позволит внедрить самые современные виды диагностики онкопатологий.

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