Китайское судно Xing Yuan уберут с побережья на юге Сахалина в 2024 году

Posted 16 декабря, 19:49
Published 16 декабря, 19:49
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Подготовительные работы по утилизации судна начнут в 2024 году — в ходе прямой линии об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона напомнил, что сухогруз Xing Yuan сел на мель в декабре 2021 года. Ранее приступить уборке не представлялось возможным из-за необходимости соблюдения юридических процедур. Специалисты министерства транспорта, Сахалинской таможни и транспортной прокуратуры провели ряд мероприятий для вывода сухогруза из-под таможенного контроля.
«Данное судно находится в собственности иностранного государства и было временно ввезено на территорию России, в связи с чем находилось под таможенным контролем. В этом и заключалась основная проблема. Мы провели комплекс мероприятий, привлекали МИД РФ и успешно завершили процедуру вывода его из-под контроля. Отмечу, в России такая практика применена впервые», — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Сухогруз уже стал достопримечательностью для туристов, однако его все же стоит убрать. Как отмечают местные жители, он стоит прямо на набережной и портит вид на море в Холмске.
Глобальная утилизация судов в акваториях Сахалинской области продолжается в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который инициировал президент Владимир Путин. В 2023 году ликвидированы останки 27 объектов, а в 2024-м планируют убрать еще 22 судна. В следующем году работы также продолжат в Северо-Курильском и Корсаковском районах, начнут в Александровске-Сахалинском. Кроме того, специалисты ликвидируют останки судна «Аскания», затонувшего у берегов села Яблочное Холмского района, вблизи популярного у сахалинцев пляжа.