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Глава Башкирии посетил семью погибшего в ходе СВО Ильнара Хатмуллина

Глава Башкирии посетил семью погибшего в ходе СВО Ильнара Хатмуллина

16 декабря 2023, 07:38
Фото: ИА «Башинформ»
Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В ходе поездки в Сибай 15 декабря Радий Хабиров посетил семью погибшего участника специальной военной операции Ильнара Хатмуллина. Глава республики поблагодарил мать Ильнара Ларису Хатмуллину ее за воспитание мужественного и творчески одаренного сына.

С 26 сентября 2022 года Ильнар проходил военную службу по мобилизации, находился на передовых позициях фронта. Ильнар Хатмуллин погиб 30 июня. Награжден посмертно орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.

Ильнар родился в 2000 году в семье танцоров. Уже в раннем возрасте он выступал на сцене. В подростковые годы занимался в школе искусств, позднее поступил в училище искусств имени Рудольфа Нуреева в Уфе. Выступал в ансамбле народного танца «Сармат», в 2017 году пришел в Сибайское концертно-театральное объединение (Сибайское КТО).

В 2019–2020 годах проходил срочную службу в армии, был солистом в своей войсковой части. Вернувшись со службы, продолжил работать в Сибайском КТО.

В 2022 году Ильнар женился. В феврале 2023 года у пары родился сын — Аслан.

В этом году перед открытием 30-го творческого сезона в Сибайском концертно-театральном объединении залу репетиций народного ансамбля «Сибай» присвоили имя Ильнара Хатмуллина. Входящих в зал отныне встречает портрет героя.

#Общество#Сибай#Хабиров#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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