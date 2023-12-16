Глава Башкирии посетил семью погибшего в ходе СВО Ильнара Хатмуллина

Ильнар родился в 2000 году в семье танцоров. Уже в раннем возрасте он выступал на сцене. В подростковые годы занимался в школе искусств, позднее поступил в училище искусств имени Рудольфа Нуреева в Уфе. Выступал в ансамбле народного танца «Сармат», в 2017 году пришел в Сибайское концертно-театральное объединение (Сибайское КТО).