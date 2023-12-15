В Уфе охранник-мигрант сломал челюсть мужчине, который хотел попасть в ночной клуб

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего инцидента, в результате которого было начато расследование по обвинению в нанесении умеренной степени ущерба здоровью человека. В то время как детали случившегося выясняются, стало известно, что один из лиц, предположительно замешанных в событии, скрылся с места происшествия.