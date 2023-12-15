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В уфимском клубе охранник-иностранец сломал челюсть посетителю заведения

В Уфе охранник-мигрант сломал челюсть мужчине, который хотел попасть в ночной клуб

15 декабря 2023, 11:12
Фото: 1MI

В уфимском клубе охранник-иностранец сломал челюсть посетителю заведения

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

25-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в избиении горожанина, заключили под стражу в Уфе. Инцидент произошел на прошлой неделе, 7 декабря, в одном из торговых центров, где обвиняемый, работавший охранником, отказал 39-летнему мужчине в доступе в развлекательный клуб, предположительно из-за его состояния.

Конфликт, возникший между ними, перерос в физическое столкновение, в результате которого охранник и его 25-летний экс-коллега нанесли удары по голове мужчины, приведшие к тяжелой травме — двойному перелому нижней челюсти. Следственный комитет Башкирии сообщил о задержании иностранца, обвиняемого в жестоком нападении на горожанина.

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего инцидента, в результате которого было начато расследование по обвинению в нанесении умеренной степени ущерба здоровью человека. В то время как детали случившегося выясняются, стало известно, что один из лиц, предположительно замешанных в событии, скрылся с места происшествия.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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