В Уфе охранник-мигрант сломал челюсть мужчине, который хотел попасть в ночной клуб

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
25-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в избиении горожанина, заключили под стражу в Уфе. Инцидент произошел на прошлой неделе, 7 декабря, в одном из торговых центров, где обвиняемый, работавший охранником, отказал 39-летнему мужчине в доступе в развлекательный клуб, предположительно из-за его состояния.
Конфликт, возникший между ними, перерос в физическое столкновение, в результате которого охранник и его 25-летний экс-коллега нанесли удары по голове мужчины, приведшие к тяжелой травме — двойному перелому нижней челюсти. Следственный комитет Башкирии сообщил о задержании иностранца, обвиняемого в жестоком нападении на горожанина.
Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего инцидента, в результате которого было начато расследование по обвинению в нанесении умеренной степени ущерба здоровью человека. В то время как детали случившегося выясняются, стало известно, что один из лиц, предположительно замешанных в событии, скрылся с места происшествия.