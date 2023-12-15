В Уфе молодой парень напал на троих девушек: в числе жертв несовершеннолетняя

Среди потерпевших оказалась 25-летняя жительница Уфы, которая сообщила в полицию о случившемся нападении на улице Тухвата Янаби, где ей был нанесен удар по лицу неизвестным лицом. Второй жертвой оказалась 30-летняя местная жительница, а также школьница, обе они также столкнулись с нападениями на той же улице.