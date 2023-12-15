В Уфе молодой парень напал на троих девушек: в числе жертв несовершеннолетняя

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Уфе вчера, 14 декабря, произошло задержание молодого человека, который ранее был судим и был обвинен в избиении трех женщин.
Среди потерпевших оказалась 25-летняя жительница Уфы, которая сообщила в полицию о случившемся нападении на улице Тухвата Янаби, где ей был нанесен удар по лицу неизвестным лицом. Второй жертвой оказалась 30-летняя местная жительница, а также школьница, обе они также столкнулись с нападениями на той же улице.
На место происшествия были отправлены ближайшие наряды полиции. Во время обхода территории они заметили мужчину, внешность которого соответствовала описаниям предоставленным жертвами. Подозреваемый был взят под стражу и отведен в местный участок. Как выяснилось позже, при задержании фигурант был в неадекватном состоянии.
Процессуальное решение будет принято после прохождения пострадавшими судебно-медицинской экспертизы, на основе выданного направления.
Напомним, ранее Mkset сообщал о происшествие на улице Братьев Кадомцевых в Уфе. Неизвестный ударил пожилую женщину по голове. После удара женщина упала и смогла подняться лишь с помощью прохожих. Её доставили в больницу. Как выяснилось позже, женщина скончалась.