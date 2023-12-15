В Уфе мальчик съехал с горки прямо под колёса машины

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Происшествие с участием ребенка, который оказался на проезжей части в результате несчастного случая, случилось в Уфе. Около 17:00 по адресу Даута Юлтыя, 12, играющий на горке мальчик неожиданно выкатился на дорогу, где его задел автомобиль.
Видеозапись инцидента показывает момент столкновения машины с мальчиком, который внезапно оказался перед ней. После удара ребенок упал и не смог самостоятельно встать.
В пресс-службе ГИБДД Уфы сообщили, что в результате ДТП 10-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение. Начато административное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.