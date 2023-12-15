В Уфе мальчик съехал с горки прямо под колёса машины

Происшествие с участием ребенка, который оказался на проезжей части в результате несчастного случая, случилось в Уфе. Около 17:00 по адресу Даута Юлтыя, 12, играющий на горке мальчик неожиданно выкатился на дорогу, где его задел автомобиль.