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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Десятилетний мальчик в Уфе скатился с горки прямо под машину

В Уфе мальчик съехал с горки прямо под колёса машины

15 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI

Десятилетний мальчик в Уфе скатился с горки прямо под машину

Видео ужасного инцидента попало в соцсети.

Происшествие с участием ребенка, который оказался на проезжей части в результате несчастного случая, случилось в Уфе. Около 17:00 по адресу Даута Юлтыя, 12, играющий на горке мальчик неожиданно выкатился на дорогу, где его задел автомобиль.

Видеозапись инцидента показывает момент столкновения машины с мальчиком, который внезапно оказался перед ней. После удара ребенок упал и не смог самостоятельно встать.

В пресс-службе ГИБДД Уфы сообщили, что в результате ДТП 10-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение. Начато административное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Видео: Телеграмм-канал Ufa_rb
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Ребенок#ДТП с ребенком#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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