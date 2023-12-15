В Башкирию могут приехать рабочие из Бангладеш

Новым направлением взаимодействия может стать подготовка кадров и поставка рабочей силы. По мнению посла Бангладеш, в Башкирии очень сильные вузы, но на его родине об этом мало кто знает. Также он заявил, что Бангладеш готова предоставить республике квалифицированных специалистов. Рабочих из этой страны за рубежом насчитывается 14 млн человек, в основном они трудятся в сельском хозяйстве, судостроении и текстильной промышленности.