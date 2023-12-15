В Башкирию могут приехать рабочие из Бангладеш

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Уфе прошла встреча Радия Хабирова с послом Банглашем в России Камрулом Асханом, сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Основной темой встречи были торговые отношения между республиками. Сейчас Бангладеш находится на 94 месте из 112 внешних торговых партнёров России. Сотрудничество заключается в импорте текстильной продукции из этой страны в нашу республику.
Новым направлением взаимодействия может стать подготовка кадров и поставка рабочей силы. По мнению посла Бангладеш, в Башкирии очень сильные вузы, но на его родине об этом мало кто знает. Также он заявил, что Бангладеш готова предоставить республике квалифицированных специалистов. Рабочих из этой страны за рубежом насчитывается 14 млн человек, в основном они трудятся в сельском хозяйстве, судостроении и текстильной промышленности.
Радий Хабиров подчеркнул готовность башкирских чиновников к программам обмена опытом.
Бангладеш является самой густонаселённой страной в мире. Её население превышает российское почти на 30 млн человек. По данным РБК, Бангладеш является одним из крупнейших внешних должников России (на втором месте после Беларуси).
Из-за бедности страны и низкой стоимости рабочей силы крупные международные компании, занимающиеся производством одежды, открыли фабрики в этой республике. Одна из ключевых проблем государства — эксплуатация детского труда. В ноябре 2023 года 150 текстильных фабрик Бангладеш закрылись из-за массовых протестов рабочих, требовавших повышения заработной платы.