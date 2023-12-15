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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Башкирии на 5% вырастет плата за детский сад

В Башкирии с 2024 года вырастет родительская плата за детский сад

15 декабря 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Башкирии на 5% вырастет плата за детский сад

Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

В 2024 году родители, чьи дети посещают государственные и муниципальные дошкольные учреждения в Башкирии, столкнутся с увеличением взносов за содержание и уход за своими детьми.

По новому приказу, который ввел в действие глава Министерства образования региона Ильдар Мавлетбердин, ежемесячные выплаты составят 2032,33 рубля. Приказ министерства вступит в силу с 1 января 2024 года.

Для сравнения, в 2023 году родители ежемесячно вносили 1937,4 рубля, что означает прирост на примерно 5%.

#Общество#Башкирия#Детский сад#Новости Башкирии#Новости Уфы#Детсад#Цены#Виалина Ахсанова
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