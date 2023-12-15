В Башкирии с 2024 года вырастет родительская плата за детский сад

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В 2024 году родители, чьи дети посещают государственные и муниципальные дошкольные учреждения в Башкирии, столкнутся с увеличением взносов за содержание и уход за своими детьми.
По новому приказу, который ввел в действие глава Министерства образования региона Ильдар Мавлетбердин, ежемесячные выплаты составят 2032,33 рубля. Приказ министерства вступит в силу с 1 января 2024 года.
Для сравнения, в 2023 году родители ежемесячно вносили 1937,4 рубля, что означает прирост на примерно 5%.