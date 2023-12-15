В Башкирии рабочий сорвался с высоты 7 метров и погиб

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В Белорецке на рабочем месте погиб 47-летний электромонтёр. Об этом сообщили в Гострудинспекции.
В надзорном органе рассказали, что мужчина, ответственный за ремонт и обслуживание электрооборудования, осматривал кран-балку. Однако во время работы он сорвался с высоты 7 метров. От полученных травм он скончался.
Рабочий трудился во благо ООО «Завод СтропКомплект», занимающегося производством грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования. Завод принадлежит предпринимателю Алику Лысюку.
Он также владеет рядом промышленных предприятий, занимающихся производством машин и оборудования для строительства и добычи полезных ископаемых и оптовой торговлей чёрными металлами — ООО «Гормеханикс», ООО «Стальпром», ООО «Стальпром-оборудование». Общая численность рабочих на этих предприятиях в прошлом году превысила 500 человек. Ранее в его активах числились ООО «Белорецксоюзлеспром», ООО «Башстройметиз», ООО «Диггермайнер», ООО «Индустриальные машины».
Алик Лысюк занимается и общественной деятельностью. Ранее он был учредителем Федерации самбо Белорецка, а в 2012 году он был избран депутатом Белорецкого районного совета от партии «Единая Россия».
В 2022 году выручка ООО «Завод СтропКомлпект» составила 1,1 млрд рублей, прибыль — 21 млн рублей.
В предприятии на наш телефонный звонок ответили, что проводится внутреннее расследование инцидента. Расследование также проводится трудовой инспекцией.
Сегодня стало о другом несчастном случае — рабочий сорвался в шахту лифта. Мы узнали, что фирма, в которой трудился строитель, возводила известный жилой комплекс в Уфе.