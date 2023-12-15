В Башкирии рабочий сорвался с высоты 7 метров и погиб

Он также владеет рядом промышленных предприятий, занимающихся производством машин и оборудования для строительства и добычи полезных ископаемых и оптовой торговлей чёрными металлами — ООО «Гормеханикс», ООО «Стальпром», ООО «Стальпром-оборудование». Общая численность рабочих на этих предприятиях в прошлом году превысила 500 человек. Ранее в его активах числились ООО «Белорецксоюзлеспром», ООО «Башстройметиз», ООО «Диггермайнер», ООО «Индустриальные машины».