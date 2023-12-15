В Башкирии открыли ледовую переправу через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сегодня открылась ледяная переправа через реку Уфа в Караидельском районе на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это первая ледовая переправа в Башкирии, которая начала функционировать в текущий зимний сезон, согласно информации МЧС по РБ.
Толщина льда в реке составляет 20 сантиметров, позволяя переправе выдерживать груз массой до трех тонн. Длина переправы составляет 300 метров, а полосы для движения на льду имеют ширину в 50 сантиметров.