В Башкирии открыли ледовую переправу через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка

Сегодня открылась ледяная переправа через реку Уфа в Караидельском районе на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это первая ледовая переправа в Башкирии, которая начала функционировать в текущий зимний сезон, согласно информации МЧС по РБ.