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В Башкирии открыли ледовую переправу через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка

В Башкирии открыли ледовую переправу через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка

15 декабря 2023, 11:50
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
В Башкирии начала работу первая ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сегодня открылась ледяная переправа через реку Уфа в Караидельском районе на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это первая ледовая переправа в Башкирии, которая начала функционировать в текущий зимний сезон, согласно информации МЧС по РБ.

Толщина льда в реке составляет 20 сантиметров, позволяя переправе выдерживать груз массой до трех тонн. Длина переправы составляет 300 метров, а полосы для движения на льду имеют ширину в 50 сантиметров.

#Общество#Башкирия#Ледовая переправа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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