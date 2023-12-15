«Уфаводоканал» будет очищать реку Белую до 2029 года

За период с февраля по октябрь 2022 года, в месте выпуска отходов на 456-м километре от реки было зарегистрировано превышение уровня фосфатов и других вредных веществ. В конце 2022 года прокуратура выдала приказ местному водопроводному предприятию о необходимости исправить обнаруженные проблемы. Предприятие «Уфаводоканал» в своем отчете утверждало, что их системы являются полностью эффективными в биологической переработке сточных вод и что они стремятся к исправлению обнаруженных недочетов. Тем не менее, судебные документы указывают на отсутствие каких-либо реальных улучшений в ситуации.