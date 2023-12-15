«Уфаводоканал» будет очищать реку Белую до 2029 года

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По решению судебных органов, компания «Уфаводоканал» должна будет до мая 2029 года наладить процесс эффективной очистки сточных вод, которые сбрасываются в реку Белая, сообщает издание «Аспекты» с ссылкой на сайт Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры.
Действующая система водоочистки в Уфе не соответствует установленным экологическим стандартам. В результате проведенного прокуратурой обследования выяснилось, что компания, занимающаяся централизованным удалением водных отходов, нарушает закон, превышая допустимые показатели загрязнений в процессе сброса отработанных вод.
За период с февраля по октябрь 2022 года, в месте выпуска отходов на 456-м километре от реки было зарегистрировано превышение уровня фосфатов и других вредных веществ. В конце 2022 года прокуратура выдала приказ местному водопроводному предприятию о необходимости исправить обнаруженные проблемы. Предприятие «Уфаводоканал» в своем отчете утверждало, что их системы являются полностью эффективными в биологической переработке сточных вод и что они стремятся к исправлению обнаруженных недочетов. Тем не менее, судебные документы указывают на отсутствие каких-либо реальных улучшений в ситуации.
По решению суда, к маю 2029 года предприятие «Уфаводоканал» должно будет гарантировать качественную обработку стоков, которые выпускаются в речные воды Белой. Это решение вынесено в ответ на полностью удовлетворенные иски регулирующего органа.
Ранее Mkset сообщал, что Башкирская природоохранная прокуратура проверила «Уфаводоканал». В ведомстве установили, что уровень загрязняющих веществ превышает нормативы. Октябрьский районный суд пошёл навстречу прокуратуре, обязав ГУП РБ «Уфаводоканал» произвести очистку сточных вод надлежащим образом.