Тренды и решения private banking Росбанка в новых условиях

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Эксперты отмечают, что в 2023 году, в условиях ограничений, снова особый вес приобрели качество сервиса и репутация кредитной организации. Какие тенденции актуальны в сфере управления частным капиталом в Башкирии рассказала управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Валерия Буренко.
— Что изменилось в работе банка за последнее время?
— Это было непростое время как для банка, так и для всех участников рынка. Важно было гибко адаптироваться, искать альтернативные пути решения задач клиентов. При этом и внутри банка произошли кардинальные изменения. Как следствие мировых событий, осенью прошлого года завершилось обновление акционерной структуры Росбанка. Мы стали частью группы «Интеррос» (одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России — прим. Mkset). Доля группы в акционерном капитале Росбанка составляет немногим менее 45%. 47,5% акций Росбанка переданы Благотворительному фонду Владимира Потанина. Еще 7,5% акций банка приобретены дочерней банку управляющей компанией «Русфинанс». Главную роль в управлении Росбанком сейчас играет Совет директоров, состоящий преимущественно из независимых директоров. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество управления на основе лучших рыночных практик, накопленной банком обширной международной экспертизы, глубокого профессионального опыта независимых членов совета директоров в области финансов, страхования и корпоративного управления.
К чему привели такие перемены? С одной стороны, от наших прежних акционеров мы взяли высокие стандарты работы с клиентами и взвешенную риск-политику. С другой — благодаря сотрудничеству с компаниями группы «Интеррос» и мы, и наши клиенты получили новые возможности. Группа инвестирует в высокотехнологичные инновационные проекты, имеет диверсифицированный портфель в сферах горной добычи и металлургии, финансов, девелопмента, финтеха, спорта и туризма, фармацевтики.
Банк активно развивается, стараясь быть в авангарде технологического прогресса. При этом клиент по-прежнему остается в центре нашей стратегии. Банк стал более отзывчивым, быстрее принимает решения, что, безусловно, создает дополнительную ценность для клиента.
И мы видим, что развиваемся в верном направлении. Это подтверждается результатами банка: чистая прибыль после налогообложения по итогам 9 месяцев 2023 года достигла отметки 29 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатель 2022 года. Рентабельность капитала банка увеличилась почти в 8 раз, до 18%, а чистый процентный доход банка вырос на 15% благодаря активному росту кредитного портфеля — почти на 40% с начала года.
— Какое положение занимает Росбанк в рейтингах?
— Во-первых отмечу, что Росбанк L’Hermitage Private Banking включен в топ-10 лучших российских банков для миллионеров согласно рейтингу Forbes за 2023 год. Банк входит в перечень ЦБ РФ системно значимых кредитных организаций. Ему присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств АКРА (ААА (RU) и «Эксперт РА» (ruAAA). Кроме того, у нас вторая позиция среди частных банков по объему ипотечного портфеля, Росбанк входит в топ-3 по объему портфеля автокредитов. Также Росбанк входит в число лучших работодателей России. В 2023 году мы получили наивысшую оценку в рейтинге Forbes в категориях «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление» и «Золото» в категории «Экология».
— Какой объем клиентов обслуживается в Росбанке на данный момент?
— В рознице — 1,7 млн физических лиц. В малом бизнесе — 88 тыс. активных компаний, в среднем и крупном бизнесе — 13 тыс. Росбанк представлен в 60 регионах России, имеет 178 отделений и около 27 тыс. банкоматов. Мы планируем развивать свое региональное присутствие и в корпоративном сегменте, и в розничном. Если говорить о private-банкинге, то здесь наша задача — расти вместе с этими двумя направлениями банковского бизнеса.
— А что касается Башкирии?
— У нас достаточно сильные позиции в Башкирии как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. В Республике 5 отделений банка, из них четыре в Уфе и одно в Стерлитамаке. При этом большая часть клиентов активно пользуется цифровыми сервисами и управляет финансами онлайн. Важно отметить, private-бизнес в регионе по объему активов под управлением занимает второе место в Приволжском регионе после Нижнего Новгорода, опережая даже Татарстан и Самарскую область.
— Вы можете описать типичный портрет клиента private-банкинга?
— В международных масштабах это клиент с активами от 1 млн долларов, в российских реалиях — с активами от 30 млн рублей, которые он готов размещать в банке. Как правило, это мужчина от 45–50 лет и старше, собственник среднего или крупного бизнеса. Часто это владелец компаний, которые у нас же и обслуживаются в корпоративном сегменте: если клиенту нравится сервис, то он готов доверить банку в управление и личные финансы.
По нашим наблюдениям, все больше молодых людей становятся клиентами private banking. С развитием технологий российские предприниматели находят все больше возможностей для своего бизнеса и благосостояния — чем они моложе, тем они интенсивнее это делают. Кроме того, владельцы капиталов, сформированных в 90-е, сейчас постепенно передают или уже передали бизнес своим детям. К слову, мы оказываем нашим клиентам услуги по сопровождению процесса передачи капиталов наследникам. Эта культура только начинает развиваться в нашей стране.
— Какие тенденции в сфере инвестиций, учитывая, что раньше многие предпочитали вкладываться в зарубежные активы?
— Можно сказать, что принципы построения инвестиционной стратегии для состоятельных клиентов в целом остались прежними. Однако заметный тренд — сокращение горизонта планирования. Если раньше это были сроки от 5 и более лет, то сейчас мы ориентируем клиента на 2-3 года и обращаем внимание, что необходима при этом периодическая ребалансировка портфеля.
До недавнего времени не было ограничений по географии инвестирования, сейчас же крупные инвесторы чаще прибегают к использованию локальной инфраструктуры. Для тех, кто работает с зарубежными рынками, мы находим альтернативные решения. Банк обладает достойной палитрой различных мягких валют и возможностей расчётов в них.
Кроме того, если в прошлом году многие направляли капиталы за границу в иностранные банки, то сейчас тенденция прошла. Клиентам стало важно перенаправить денежные потоки на своих счетах, перевести часть капитала в наличные средства. Многие покупали недвижимость или драгоценные металлы — то же золото. При этом средства перераспределились и сконцентрировались в более крупных банках внутри страны.
— Как изменился спрос на услуги инвестиционного консультирования?
— Когда вокруг происходит много изменений, появляются новые правила, вводятся ограничения, многим необходимо найти точку опоры. В финансовой сфере такой поддержкой является банк. Мы видим тенденцию к увеличению спроса на услуги advisory (инвестиционного консультирования) и доверительного управления. Чаще всего клиенты выбирают формат поддержки, реже — самостоятельной торговли.
Мы помогаем клиенту сформировать инвестиционную стратегию. Сначала проводим диагностику, изучаем риски. После этого предлагаем свое видение портфеля, обсуждаем его наполнение различными инструментами, договариваемся о формате взаимодействия. Безусловно, мы говорим и о самом важном вопросе — защите человеческого капитала, акцентируем, что необходимо обратить внимание на свое здоровье и ресурсы. Примерно раз в квартал обращаемся к клиенту, чтобы уточнить, что поменялось, насколько портфель релевантен обстоятельствам или ситуации клиента.
Также у нас есть специальная инвестиционная платформа, которая помогает следить за состоянием клиентского портфеля. Advisors’ Axiom предназначена для совместной работы финансового эксперта и клиента private banking. Благодаря возможностям ИИ она анализирует массивы данных, влияние новостной повестки на инвестиционный портфель и позволяет получать персонализированные рекомендации по инвестированию. Дает возможность в режиме онлайн следить за состоянием капитала, ситуацией на рынках и принимать своевременные решения. Платформа получила награду от RUWARD AWARD 2023 за 3 место в номинации «Кейс года» и была признана «Онлайн-советником года» на премии Investment Leaders в этом году.
— Как развивается сегмент альтернативных инвестиций?
Такие инструменты мы тоже включаем в портфели состоятельных клиентов. Так, сохраняет привлекательность недвижимость. При этом имеет смысл инвестировать в интересные, уникальные объекты. Мы подбираем недвижимость через наших партнеров не только в России, но и в дружеских странах. В частности, сейчас некоторые клиенты рассматривают недвижимость в Тайланде, в районе о. Пхукет, есть интересы и на Ближнем Востоке, например, в Омане.
Кроме того, можно выделить арт-рынок. Отмечу, что при выборе произведений искусства в качестве объектов для инвестирования важна поддержка профессионала, который подскажет, кто из художников перспективен.
Сохраняется тренд на золото, монеты, бриллианты. И это объяснимо. Золото, в частности, хеджирует риски неопределенности. Однако всегда важно отдавать себе отчет, что какими бы «защитными свойствами» ни обладал инструмент, у него есть свой экономический цикл, что следует учитывать в стратегии.
Говоря про золото, добавлю, что сейчас его можно приобретать не только в физической форме, но и в цифровой. Развивается тренд на цифровые финансовые активы. ЦФА могут удостоверять право денежного требования (как вексель или облигация), обеспечивать возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или выступать в роли депозитарной расписки, давать право участвовать в капитале акционерных обществ или даже физически получить актив (гибридное право).
Благодаря гибридному цифровому праву (ГЦП) развивается новый формат инвестиций в драгоценные металлы. Так, в случае с ЦФА на золото в Росбанке, кредитная организация гарантирует расчеты, управляет кредитным риском при авансировании, хранит золотые слитки и выкупает их у инвестора при погашении в деньгах. Инвестор в этом случае получает золотые слитки по сниженной цене за счет процентной ставки, заложенной в аванс. При погашении ЦФА такого вида у инвестора есть две опции: получить слиток в физическом варианте или денежные средства от банка, что весьма удобно.
По сравнению с традиционным банкингом передача прав посредством ЦФА дешевле и быстрее, есть интерес со стороны клиентов, хотя стоит признать, что объемы рынка использования данного инструмента пока малы. Требуется время на его дальнейшее развитие.