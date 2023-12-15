Тренды и решения private banking Росбанка в новых условиях

— В международных масштабах это клиент с активами от 1 млн долларов, в российских реалиях — с активами от 30 млн рублей, которые он готов размещать в банке. Как правило, это мужчина от 45–50 лет и старше, собственник среднего или крупного бизнеса. Часто это владелец компаний, которые у нас же и обслуживаются в корпоративном сегменте: если клиенту нравится сервис, то он готов доверить банку в управление и личные финансы.